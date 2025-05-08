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        Haberler Bilgi Gündem RESMİ GAZETE KARARLARI | 8 Mayıs bugün Resmi Gazete'de neler var? İşte 8 Mayıs Resmi Gazete kararları

        8 Mayıs Resmi Gazete'de neler var? İşte Resmi Gazete kararları

        Resmi Gazete'nin 8 Mayıs 2025 tarihli sayısında yayımlanan kararlar, yönetmelikler ve tebliğler kamuoyunun gündemine oturdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren bu kararlar, günün ilk saatlerinden itibaren en çok merak edilen konular arasında yer aldı. İşte 8 Mayıs 2025 tarihli Resmi Gazete'de yer alanlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.05.2025 - 00:42 Güncelleme: 08.05.2025 - 00:42
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        • 1

          8 Mayıs 2025 tarihli Resmî Gazete yayımlandı. Kararlar, yönetmelikler ve tebliğler vatandaşların dikkatini çekerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan düzenlemeler de gündemin ön sıralarında yer aldı. İşte günün ilk saatlerinden itibaren araştırılan Resmi Gazete’nin öne çıkan başlıkları…

        • 2

          YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

          MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

          –– İstanbul’da Depreme Hazırlığın Artırılmasıyla İlgili Olarak Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası Arasında İmzalanan Hibe Anlaşması

          –– İSMEP Projesinin Ekonomik Etki Değerlendirmesiyle İlgili Olarak Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası Arasında İmzalanan Hibe Anlaşması

          ATAMA KARARLARI

          –– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2025/145, 146)

          YÖNETMELİKLER

          –– Kamu Hastaneleri Birlikleri Verimlilik Değerlendirmesi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

          –– Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

          –– Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

          –– Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne Ait Taşınmaz Kira Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

        • 3

          KURUL KARARLARI

          –– Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 05/05/2025 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/32053] Sayılı Kararı

          –– Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 5/5/2025 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/32059] Sayılı Kararı

          İLÂN BÖLÜMÜ

          a - Yargı İlanı

          b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

          c - Çeşitli İlânlar

          – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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