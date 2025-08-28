Habertürk
        Resmi Gazete kararları 28 Ağustos 2025: Resmi Gazete yayımlandı mı, alınan kararları neler?

        Resmi Gazete yayımlandı! İşte Resmi Gazete'de alınan kararlar

        Resmi Gazete'nin 28 Ağustos tarihli sayısı yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlar, günün ilk saatlerinden itibaren en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Toplumun birçok kesimini yakından ilgilendiren kararlar genellikle gece yarısı itibarıyla erişime sunuluyor. Peki, "Resmi Gazete'de alınan kararları neler?" İşte 28 Ağustos 2025 Perşembe Resmi Gazete kararları...

        Giriş: 28.08.2025 - 00:08 Güncelleme: 28.08.2025 - 00:08
        • 1

          28 AĞUSTOS RESMİ GAZETE KARARLARI YAYIMLANDI!

        • 2

          28 AĞUSTOS RESMİ GAZETE KARARLARI YAYIMLANDI!

          YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

          CUMHURBAŞKANI KARARLARI

          –– Yalova Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Yalova Makine İhtisas OSB Yerleşkesi)’nin Sınır ve Koordinatlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10273)

          –– Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Tarafından Ülke Genelinde Başlatılan 250.000 Sosyal Konut Projesi Kapsamında Konya İli, Kulu İlçesi, Dinek Mahallesinde İnşa Edilecek Sosyal Konutların Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10274)

          –– Erzurum İli, Palandöken İlçesi, Solakzade Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10275)

          –– Şanlıurfa İli, Eyyübiye ve Haliliye İlçeleri Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10276)

          –– Rize İli, İkizdere İlçesi, Yeşilyurt Mahallesinde Bulunan Bazı Taşınmazların Bölgede İhtiyaç Duyulan Sosyal Konut Projesinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10277)

          –– Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Tarafından Ülke Genelinde Başlatılan 250.000 Sosyal Konut Projesi Kapsamında Ordu İli, Çaybaşı İlçesi, Çınar Mahallesinde İnşa Edilecek Sosyal Konutların Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10278)

          –– 2025/2026 Pazarlama Yılı Şeker Kotalarının Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 10279)

          YÖNETMELİKLER

          –– Deniz ve İçsular Seyir Duyuruları Yönetmeliği (Karar Sayısı: 10280)

          –– Abdullah Gül Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

          –– İstanbul Atlas Üniversitesi Beyin Araştırmaları ve Yapay Zeka Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

          TEBLİĞLER

          –– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2025/21)

          –– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2025/6)

          –– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2025/7)

          –– Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (VII-128.7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (VII-128.7.ğ)

          İLÂN BÖLÜMÜ

          a - Yargı İlanları

          b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

          c - Çeşitli İlânlar

          – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

        • 3
