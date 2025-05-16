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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Resmi Gazete'de yayımlandı: Memurların çalışma şartlarında yeni dönem - İş-Yaşam Haberleri

        Resmi Gazete'de yayımlandı: Memurların çalışma şartlarında yeni dönem

        Anayasa Mahkemesinin 703 sayılı KHK'nın bazı hükümlerini iptal etmesi dolayısıyla memurların çalışma şartlarında ilişkin düzenlemeler içeren torba yasa Resmi Gazete'de yayımlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.05.2025 - 11:27 Güncelleme: 16.05.2025 - 11:27
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        Memurların çalışma şartlarında yeni dönem
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        "Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

        Buna göre, memur alımlarında uygulanan 35 yaş sınırı genişletildi. Artık sadece KPSS ile değil, özel yarışma sınavı ile personel alan kurumlarda da 35 yaş sınırı dikkate alınacak.

        Bu düzenleme, kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle kurulan tüm kamu kurumlarını kapsayacak şekilde genişletildi.

        BAKANLAR MÜŞAVİR ATAYABİLECEK

        Ekonomim'de yer alan habere göre önemli bir diğer yenilik ise bakan müşavirliği uygulaması oldu. Artık bakanlar, özel önem taşıyan konularda danışmanlık yapmak üzere bakan müşaviri atayabilecek. Müşavirler doğrudan bakana bağlı olacak ve sadece bakanın görev süresi boyunca görevde kalacak. Gerek görülürse bu kişiler görev süresi dolmadan da görevden alınabilecek.

        UZMAN VE UZMAN YARDIMCISI ATAMALARINDA YENİ ALANLAR

        Cumhurbaşkanlığı kararnameleri doğrultusunda, bazı kurumların merkez teşkilatlarında uzman ve uzman yardımcısı istihdamı yapılabilecek. Bu düzenleme; Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK), Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıklarını da kapsıyor.

        ÜST KURULLARA SİYASİ BAĞLANTI OLMAMA KRİTERİ

        Yeni yasa, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile Kamu İhale Kurumu (KİK) gibi üst kurullarda görev alacak üyeler için de yeni şartlar getiriyor.

        Buna göre, bu görevlere getirilecek kişiler siyasi partilerin yönetim ve denetim organlarında görev yapmamış ya da bu görevlerinden ayrılmış olmak zorunda olacak.

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