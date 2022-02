KELEBEK

Kelebek gördüyseniz karşınıza çıkan her durumu nezaketle kucaklıyorsunuz demektir. Başınıza gelen olumlu ya da olumsuz her şey sizin için aslında bir armağan. Ayrıca çok hassas bir yanınız var. Bulunduğunuz ortamdaki en ufak değişiklik sizi kolayca rahatsız edebilir.. Bununla birlikte, iç güzelliğinizle her yerde parlıyorsunuz ve bulunduğunuz her ortama neşe getiriyorsunuz.