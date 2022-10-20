Cuma gününü camide ibadet ederek geçirmek isteyenler, bu özel günde sevdiklerinin cuma gününü tebrik edip kutlamak için cuma mesajları ve sözlerini araştırmaya başladı. İslam alemi için en önemli günler arasında yer alan cuma günleri her hafta olduğu gibi bu hafta da camilerde buluşulup cuma namazı eda edilecek. İşte en yeni güzel dualı, ayetli, kısa, anlamlı Cumanız Mübarek Olsun mesajları ve sözleri...