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Resimli Hayırlı Cumalar mesajları ve sözleri! 21 Ekim 2022 En yeni güzel dualı, ayetli, güncel cuma mesajları

En anlamlı, resimli Hayırlı Cumalar mesajları ve sözleri!

Cuma namazına kısa bir süre kalırken, cuma mesajları ve sözleri günün en çok aranan konuları arasında yer aldı. İslam alemi için birlik ve beraberliği sembolize eden cuma namazı öncesinde sevdiklerinize gönderebileceğiniz en yeni güzel dualı, ayetli cuma mesajlarını sizler için bir araya getirdik. İşte 21 Ekim 2022 resimli Hayırlı Cumalar mesaları ve sözleri...

Giriş: 20.10.2022 - 19:58 | Güncelleme: ABONE OL

  • Cuma gününü camide ibadet ederek geçirmek isteyenler, bu özel günde sevdiklerinin cuma gününü tebrik edip kutlamak için cuma mesajları ve sözlerini araştırmaya başladı. İslam alemi için en önemli günler arasında yer alan cuma günleri her hafta olduğu gibi bu hafta da camilerde buluşulup cuma namazı eda edilecek. İşte en yeni güzel dualı, ayetli, kısa, anlamlı Cumanız Mübarek Olsun mesajları ve sözleri...

  • EN GÜZEL CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ 21 EKİM 2022

    Allah'ım... Ümidimi kaybettiğimde, senin yazdığın kaderin, hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat... Hayırlı Cumalar...

  • Duâ Aşktır, Duâ Huzurdur, Duâ Umuttur. Hayırlı Huzurlu Umutlu Aşk Dolu Hayırlı Cumalar Olsun...

  • Bu mübarek cuma günü hürmetine evlerimizi aşsız, kalplerimizi aşksız, dillerimizi duasız bırakma… Evlatlarımızı hayırlı, bedenimizi sağlıklı, işlerimizi başarılı kıl… Fakirlere yadım et, zalimlere fırsat verme Ya Rab! Hayırlı cumalar dilerim.

     

  • Allahümme salli ve alâ seyyidinâ Muhammed ve alâ âli seyyidinâ Muhammed Hayırlı Cumalar...

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