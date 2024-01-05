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        Haberler Gündem İnanç RESİMLİ CUMA MESAJLARI| Yeni yılın ilk Cuma günü: Kısa, uzun, dualı ve resimli Cuma mesajları: Ücretsiz indir, paylaş!

        Resimli Cuma mesajları 2024 özel: Cuma gününüz mübarek olsun!

        Cuma mesajları resimli paylaşımları ile yakınlarının gününü tebrik etmek isteyen inanalar merakla resimli Cuma mesajları galerisini araştırıyor. Paylaşım yapmak isteyenler için resimli Cuma mesajlarını haberimizde bir araya getirdik. İşte tamamen ücretsiz ve telifsiz olarak indirip WhatsApp, Instagram ve Facebook gibi platformlardan paylaşabileceğiniz resimli Cuma mesajları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.01.2024 - 07:52 Güncelleme: 05.01.2024 - 07:52
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        • 1

          Cuma mesajları resimli paylaşımlarla sevdiklerini tebrik etmek isteyen inanalar tarafından günün ilk saatlerinden itibaren merak edilip araştırılıyor. Özellikle WhatsApp, Instagram ve Facebook üzerinden paylaşım yapacaklar için resimli Cuma mesajlarını bir araya getirdik. İşte birbirinden güzel kısa, uzun, dualı ve resimli Cuma mesajları....

        • 2

          Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. (Amin) Hayırlı Cumalar...

        • 3

          İnkâr edenlere gelince; onların amelleri ıssız bir çöldeki serap gibidir. (Nur,39) Hayırlı Cumalar.

        • 4

          Bu mübarek Cuma gününde rabbim cümlemize ve cümle Ümmet-i Muhammed'e hayırlara vesile olsun.

        • 5

          Cuma gününde bir saat vardır ki Müslüman, bu saate isabet ederek hayırlı bir şey isterse Allah ona istediğini verir. (Müslim, Cuma, 15) Hayırlı Cumalar.

        • 6

          Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar.

          Günler bize dostların güzelliğiyle, geceler onların dualarıyla mübarek oluyor. Umudumuz dostların hediyesi, duamızsa sizlerin sevgisi. Cumanız mübarek olsun.

        • 7

          İnkâr edenlere gelince; onların amelleri ıssız bir çöldeki serap gibidir. (Nur,39) Hayırlı Cumalar.

        • 8

          İlahi Yarabbi son nefesimde kendime malik olmadığım zaman bu duamı sana emanet ederim. Allah Cumanızı Kabul Etsin.

        • 9

          Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur’an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun… Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı Cumalar…

        • 10

          Allah'ım... Ümidimi kaybettiğimde, senin yazdığın kaderin, hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat... Hayırlı Cumalar...

        • 11

          Cuma gibi günümüz var. İslam gibi dinimiz var. Muhammed gibi sahibimiz var. Allah dedim, dostum dedim, 99 ismine mühür vurdum, üstüne.

        • 12

          Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın müminlerini bağışlaması dileğiyle Cumanız Mübarek olsun

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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