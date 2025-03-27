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        Haberler Bilgi Gündem Resimli Cuma mesajları ve sözleri 28 Mart 2025: Sevdiklerinize en güzel, farklı, anlamlı, ayetli, hadisli, dualı, resimli Hayırlı Cumalar mesajı iletin

        Sevdiklerinize en güzel, anlamlı, dualı, resimli Hayırlı Cumalar mesajı gönderin!

        Sevdiklerinize en güzel, anlamlı, dualı, resimli Hayırlı Cumalar mesajı gönderin! En anlamlı ve güzel Hayırlı Cumalar mesajları ve sözleri gündeme geldi. İslam dininde kutsal kabul edilen bu özel günde, ibadetler yoğunlaşır, eller dua için semaya açılır ve dini görevler yerine getirilir. Cuma günü için sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz en yeni, resimli ve özel Hayırlı Cumalar mesajlarını ve sözlerini sizler için haberimizde bir araya getirdik. İşte Cuma gününe özel mesajlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.03.2025 - 21:01 Güncelleme: 27.03.2025 - 21:01
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        • 1

          Cuma mesajları ve sözleri araştırılmaya başlandı. Müslüman alemi için anlamı büyük olan bir Cuma gününde daha camilere akın edilerek hutbe eşliğinde ibadetler yerine getirilecek. İşte resimli, yeni, farklı ve anlamlı Cumanız Mübarek Olsun, Hayırlı Cumalar mesajları ile sözleri...

        • 2

          KISA, UZUN, HADİSLİ, DUALI CUMA SÖZLERİ

          Resimli cuma mesajları araştırılmaya başlandı. Müslümanların kutsal günü olarak kabul edilen Cuma gününde dualar ediliyor, camide cemaatle namaz kılınıyor ve tebrik mesajları atılıyor. Bu mübarek güne kavuşmanın sevincini yaşayan Müslümanlar en güzel, ayetli, hadisli, dualı, kısa, uzun, yeni ve resimli cuma mesajlarını araştırıyor.

          Allah'ım, ümidimi kaybettiğimde senin yazdığın kaderin hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat. Hayırlı cumalar.

        • 3

          Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur'an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun. Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı cumalar.

        • 4

          AYETLİ, HADİSLİ DUALI CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ

          Gül sevginin tacıdır, her bahar gül taçlanır. O gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu, sevgi dolu nice Cumalara. Selam ve dua ile hayırlı cumalar.

        • 5

          Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin (Amin)
          Hayırlı cumalar.

        • 6

          YENİ, FARKLI, DUALI, HADİSLİ VE AYETLİ CUMA MESAJI

          Allah'ım! Senden bu günün ve yarının bildiğim ve bilmediğim ne kadar hayır varsa hepsinden isterim. Senden cenneti ve cennete yaklaştıracak söz ve amelleri isterim. Cumanız mübarek olsun.

        • 7

          Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı cumalar dilerim.

        • 8

          En küçük iyiliği unutan, en büyüğünü de unutur. Rabbim bizi vefalı insanlarla karşılaştırsın (Amin) Hayırlı cumalar.

        • 9

          RESİMLİ CUMA MESAJLARI

          Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı cumalar.

        • 10

          EN GÜZEL CUMA MESAJLARI

          Ey Rabbim! Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa, nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Amin. Hayırlı nurlu cumalar dilerim.

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