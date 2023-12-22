Resimli Cuma mesajları albümü: En özel, dualı, kısa ve uzun Cuma mesajları
Cuma mesajları, özellikle de dualı, kısa ve uzun resimli Cuma mesajları, bu hafta da sevdiklerini tebrik etmek isteyenler tarafından günün ilk ışıklarıyla birlikte araştırılıyor. WhatsApp, Facebook ve Instagram gibi platformlardan Cuma mesajı paylaşmak isteyenler için resimli Cuma mesajlarını bir araya getirdik. İşte tamamen ücretsiz ve telifsiz olarak indirip paylaşabileceğiniz resimli Cuma mesajları...
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Resimli Cuma mesajları ile paylaşım yapıp bu mübarek günde sevdiklerini tebrik etmek isteyenler için en güzel Cuma mesajlarını bir araya getirdik. Haberimizde yer alan görsel ve mesajları tamamen ücretsiz oalrak indirip WhatsApp, Instagram ve Facebook gibi sosyal platformalardan paylaşabilirsiniz. İşte kısa, dualı ve resimli Cuma mesajları...
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Bu mübarek Cuma gününde rabbim cümlemize ve cümle Ümmet-i Muhammed'e hayırlara vesile olsun.
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Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. (Amin) Hayırlı Cumalar...
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- 4
İnkâr edenlere gelince; onların amelleri ıssız bir çöldeki serap gibidir. (Nur,39) Hayırlı Cumalar.
- 5
Cuma gününde bir saat vardır ki Müslüman, bu saate isabet ederek hayırlı bir şey isterse Allah ona istediğini verir. (Müslim, Cuma, 15) Hayırlı Cumalar.
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İnkâr edenlere gelince; onların amelleri ıssız bir çöldeki serap gibidir. (Nur,39) Hayırlı Cumalar.
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- 7
İlahi Yarabbi son nefesimde kendime malik olmadığım zaman bu duamı sana emanet ederim. Allah Cumanızı Kabul Etsin.
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Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur’an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun… Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı Cumalar…
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Allah'ım... Ümidimi kaybettiğimde, senin yazdığın kaderin, hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat... Hayırlı Cumalar...
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Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar.
Günler bize dostların güzelliğiyle, geceler onların dualarıyla mübarek oluyor. Umudumuz dostların hediyesi, duamızsa sizlerin sevgisi. Cumanız mübarek olsun.
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Cuma gibi günümüz var. İslam gibi dinimiz var. Muhammed gibi sahibimiz var. Allah dedim, dostum dedim, 99 ismine mühür vurdum, üstüne.
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Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın müminlerini bağışlaması dileğiyle Cumanız Mübarek olsun
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