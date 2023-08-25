Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İnanç RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2023: En güzel, ayetli, kısa, dualı ve resimli Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar mesajı gönderin

        Cuma mesajları resimli galerisi hazır! İndir sevdiklerini tebrik et

        Cuma mesajları resimli paylaşımları her hafta olduğu gibi bu hafta da sevdiklerini tebrik etmek isteyenler tarafından merakla araştırılıyor. Özellikle de dualı ve kısa Cuma mesajları en çok tercih edilip paylaşılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. İşte 25 Ağustos resimli Cuma mesajları paylaşım galerisi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.08.2023 - 10:41 Güncelleme: 25.08.2023 - 10:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Kısa, dualı ve resimli cuma mesajları bu hafta da sevdiklerini tebrik etmek isteyenler tarafından araştırıyor. Bu mübarek Cuma gününde sevdiklerini tebrik etmek isteyenler için dualı ve resimli Cuma mesajlarını haberimizde derledik. Gelerideki mesajları tamamen ücretsiz ve telifsiz olarak indirip paylaşabilirsiniz. İşte hiçbir yerde bulamayacağınız özel resimli Cuma mesajları galerisi...

        • 2

          Bu mübarek Cuma gününde rabbim cümlemize ve cümle Ümmet-i Muhammed'e hayırlara vesile olsun.

        • 3

          Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. (Amin) Hayırlı Cumalar...

        • 4

          İnkâr edenlere gelince; onların amelleri ıssız bir çöldeki serap gibidir. (Nur,39) Hayırlı Cumalar.

        • 5

          Cuma gününde bir saat vardır ki Müslüman, bu saate isabet ederek hayırlı bir şey isterse Allah ona istediğini verir. (Müslim, Cuma, 15) Hayırlı Cumalar.

        • 6

          İnkâr edenlere gelince; onların amelleri ıssız bir çöldeki serap gibidir. (Nur,39) Hayırlı Cumalar.

        • 7

          İlahi Yarabbi son nefesimde kendime malik olmadığım zaman bu duamı sana emanet ederim. Allah Cumanızı Kabul Etsin.

        • 8

          Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur’an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun… Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı Cumalar…

        • 9

          Allah'ım... Ümidimi kaybettiğimde, senin yazdığın kaderin, hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat... Hayırlı Cumalar...

        • 10

          Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar.

          Günler bize dostların güzelliğiyle, geceler onların dualarıyla mübarek oluyor. Umudumuz dostların hediyesi, duamızsa sizlerin sevgisi. Cumanız mübarek olsun.

        • 11

          Cuma gibi günümüz var. İslam gibi dinimiz var. Muhammed gibi sahibimiz var. Allah dedim, dostum dedim, 99 ismine mühür vurdum, üstüne.

        • 12

          Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın müminlerini bağışlaması dileğiyle Cumanız Mübarek olsun

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı denizde kaza geçirdi
        Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı denizde kaza geçirdi
        KOBİ'ler için kredi garanti limiti artırılıyor
        KOBİ'ler için kredi garanti limiti artırılıyor
        "Yeni bir ulaşım çağına giriliyor"
        "Yeni bir ulaşım çağına giriliyor"
        Rusya'da gizemli ölümler
        Rusya'da gizemli ölümler
        Sürpriz faiz artırımı dünya basınında
        Sürpriz faiz artırımı dünya basınında
        Wooow! O ne sihir Icardi
        Wooow! O ne sihir Icardi
        Dayısını öldürmeyi kabul etmedi! Ahırda zincirli işkence!
        Dayısını öldürmeyi kabul etmedi! Ahırda zincirli işkence!
        Ülke puanında son durum
        Ülke puanında son durum
        Futbol konferansı!
        Futbol konferansı!
        Anneden böbrek, abladan karaciğer! "Yeniden doğmuş gibiyim"
        Anneden böbrek, abladan karaciğer! "Yeniden doğmuş gibiyim"
        Trump teslim oldu, 200 bin dolar kefaletle serbest kaldı
        Trump teslim oldu, 200 bin dolar kefaletle serbest kaldı
        "Bahtiyar etti!"
        "Bahtiyar etti!"
        Kilitlenmeye karşı faiz neşteri
        Kilitlenmeye karşı faiz neşteri
        Uyuşturucu operasyonunda çatışma! 1 polis şehit
        Uyuşturucu operasyonunda çatışma! 1 polis şehit
        Kadınları darp etmişlerdi! 3 emniyet personeli tutuklandı!
        Kadınları darp etmişlerdi! 3 emniyet personeli tutuklandı!
        İşverene senet verirken dikkat!
        İşverene senet verirken dikkat!
        Habertürk Anasayfa