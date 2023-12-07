Kısa, dualı ve resimli Cuma mesajları: Tıkla, ücretsiz indir!
Cuma, Müslümanlar için en önemli gündür. Bu günde camilerde toplanarak namaz kılınır, vaaz dinlenir ve dua edilir. Cuma günü, Müslümanların bir araya gelerek kardeşlik duygularını pekiştirdiği, birlik ve beraberliğini gösterdiği bir gündür. İşte sevdiklerinize yollayabileceğiniz kısa, dualı ve resimli Cuma mesajları...
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Cuma mesajları her hafta olduğu gibi bu hafta da sevdiklerini tebrik etmek isteyenler tarafından araştırılıyor. Özellikle de resimli Cuma mesajları en çok tercih edilenler arasında yer alıyor. WhatsApp, Instagram ve Facebook üzerinden paylaşım yapacaklar için tamamen ücretsiz ve telifsiz olarak indirilebilecek resimli Cuma mesajları albümünü bir araya getirdik. İşte 2023 Aralık kısa, dualı ve resimli Cuma mesajları...
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Cuma gününüzü tebrik ederim. Allah'ın rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Hayırlı Cumalar.
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Cuma günü, Allah'ın rahmetinin yağdığı, günahların affedildiği gündür. Bu günü dualarla geçirmeyi ihmal etmeyin. Hayırlı Cumalar.
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- 4
Cuma günü, Müslümanların bir araya gelerek kardeşlik duygularını pekiştirdiği gündür. Bu günü birlik ve beraberlik içinde geçirmeyi temenni ederim. Hayırlı Cumalar.
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Cuma günü, huzur ve bereketin günüdür. Bu günü huzur içinde geçirmenizi ve bereketli olmasını dilerim. Hayırlı Cumalar.
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Allah'ım, bu günümüzü ve cumayı mübarek kıl. Cuma namazımızı kabul eyle. Dualarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affet. Bağışla. Huzur ve mutluluk içinde yaşamamızı nasip eyle. Hayırlı Cumalar.
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Allah'ım, sen her şeyi bilen, her şeyi duyan, her şeyi görensin. Bizlerin dualarımızı kabul eyle. Bizlere merhamet eyle. Bizlere yardım eyle. Bize mutluluk ve huzur ver. Bizi doğru yoldan ayırma. Hayırlı Cumalar.
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Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur’an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun… Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı Cumalar…
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Cuma gibi günümüz var. İslam gibi dinimiz var. Muhammed gibi sahibimiz var. Allah dedim, dostum dedim, 99 ismine mühür vurdum, üstüne.
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İnkâr edenlere gelince; onların amelleri ıssız bir çöldeki serap gibidir. (Nur,39) Hayırlı Cumalar.