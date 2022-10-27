UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. maçında Rennes deplasmanda Fenerbahçe ile 3-3 berabere kaldı. Müsabakanın ardından basın toplantısında konuşan Rennes Teknik Direktörü Bruno Genesio, Fransız bir basın mensubunun, "Takımınız aptallık mı yaptı?" sorusuna cevap vererek, “Dürüst bir şekilde cevap vermem gerekirse ben takımın antrenörüyüm, kararları ben alıyorum. Eğer bir aptal varsa öncelikle o benim. Etkilendiğim bazı maçlar olmuştu, bu maç da onlardan bir tanesi. İkinci yarıda daha iyi oynayabilirdik. Taktik gereği değil, Fenerbahçe’deki sistem ve oyuncu değişiklikleri yüzünden ikinci yarı savunma yapamadık." dedi.

Fransız teknik adam sözlerine şöyle devam etti:

"Kendi sahalarında oynuyorlar, bu çok normal. Böyle bir blok yememiz çok normaldi. Sahamızdan bazen çıkamadık ve boş alanları kullanamadık. Fenerbahçe iki maçta da geriden geldi golleri attı, diyecek bir şey yok, bu futbol. Taktik olarak iki hocanın da bir üstünlüğü olmadı, durum berabere. Grup liderliği için şu an bir şey söylemek çok güç, son maçlara bakacağız. Son maçlarda her şey mümkün olacaktır”