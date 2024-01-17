Renkli ve lezzet dolu: Kadife (red velvet cake) tatlısı tarifi

Büyük bir kapta labne ve tereyağını orta-yüksek hızda pürüzsüz hale gelinceye kadar yaklaşık 2 dakika çırpın. Pudra şekerini, şekerli vanilini ve bir tutam tuzu ekleyin. Düşük hızda 30 saniye çırpın, ardından yüksek hıza yükseltin ve tamamen birleşip kremsi bir kıvam alana kadar 3 dakika çırpın.

Büyük bir tırtıklı bıçak kullanarak, düz bir yüzey oluşturmak için keklerin üst kısımlarından ince bir tabaka kesin. Kestiğiniz keki üzerine ufalamak için kenara alın.