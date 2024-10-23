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        Haberler Yaşam Renkli ve beyazlarda boya lekesi görmekten korkmaya son! Çamaşır makinesindeki renk karışımı sorununu bu yöntemle ortadan kaldırabilirsiniz!

        Renkli ve beyazlarda boya lekesi görmekten korkmaya son! Çamaşır makinesindeki renk karışımı sorununu bu yöntemle ortadan kaldırabilirsiniz!

        Çamaşır yıkarken renk transferiyle karşılaşmak moral bozucu olabilir. Ancak endişelenmeyin, bu yaygın sorunun üstesinden gelmek için bazı basit ama etkili yöntemler mevcut. İşte detaylar!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2024 - 11:30 Güncelleme: 23.10.2024 - 11:30
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        • 1

          Giysilerin renginin birbirine karışması, özellikle çamaşır yıkarken sık karşılaşılan bir sorundur. Bu durumun önüne geçmek ve giysilerdeki renk lekelerini güvenli şekilde çıkarmak için bazı yöntemler ve önlemler almak mümkündür. İşte giysilerinizdeki istenmeyen renk lekelerinden kurtulmanıza yardımcı olacak etkili yöntemler!

        • 2

          GİYSİLERİ KURUTUCUYA KOYMAYIN

          Boyanan giysilerinizi kurutucuya koymaktan kaçının. Bu işlem, giysi üzerindeki boyanın kalıcı hale gelmesine neden olur ve renk transferinin kalıcı olmasını sağlar. Bu yüzden, giysilerdeki boya geçişi fark edildiğinde, giysiler kurutucuya girmeden önce müdahale edilmelidir.

        • 3

          BEYAZ VE RENKLİ GİYSİLERİ AYIRIN

          Boyanan giysiyi hemen diğerlerinden ayırmak, boyanın yayılmasını önlemek için ilk adımdır. Renkli giysiler, özellikle beyazlar gibi açık renkli giysilerden ayrı tutulmalı ve yıkanmalıdır. Ayrıca, yıkama işlemi öncesinde giysilerin etiketlerini dikkatlice okuyarak yıkama talimatlarına uymak önemlidir.

        • 4

          BEYAZ GİYSİLERDEKİ BOYAYI ÇIKARMA YÖNTEMLERİ

          Beyaz giysilerde oluşan renk lekelerini çıkarmak için bazı etkili yöntemler mevcuttur:

        • 5

          ÇAMAŞIR SUYUNDA YA DA SİRKEDE BEKLETİN

          Beyaz giysileri geniş bir lavaboya koyup, 1 su bardağı (240 ml) beyaz sirke veya giysi etiketinde çamaşır suyunun güvenli olduğu belirtilmişse, çeyrek su bardağı (60 ml) klorsuz çamaşır suyu ekleyin. Üzerine 4 litre soğuk su ekleyin ve giysiyi 30 dakika bu karışımda bekletin.

        • 6

          DURULAMA VE YIKAMA

          Giysileri karışımdan çıkarıp soğuk suyla duruladıktan sonra deterjan ekleyerek çamaşır makinesinde yıkayın. Kendi kendine kurumalarına izin verin.

        • 7

          RENKLİ GİYSİLERDEKİ BOYAYI ÇIKARMA YÖNTEMLERİ

          Renkli giysilerde renk geçişi oluştuğunda, şu adımları izleyebilirsiniz:

          Giysiyi Tekrar Yıkayın: Deterjanla giysiyi tekrar yıkamak çoğu durumda boyayı çıkarabilir. Bu yöntem, hafif renk transferlerinde oldukça etkilidir.

        • 8

          Renk Koruyucu Çamaşır Suyuna Bastırın: Renkli giysileri renk koruyucu çamaşır suyuna batırmak da etkili olabilir. Ancak öncesinde kumaşın göze çarpmayan bir yerinde test yaparak rengin akmadığından emin olun.

          Kaynak: Wikihow

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