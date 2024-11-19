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        Haberler Yaşam Renklerin ve ritüellerin dansı: Tarih, müzik ve eğlence dolu farklı kültürlerin eşsiz festivalleri!

        Renklerin ve ritüellerin dansı: Tarih, müzik ve eğlence dolu farklı kültürlerin eşsiz festivalleri!

        Dünya üzerindeki festivaller, kültürlerin ve geleneklerin ne kadar zengin ve renkli olduğunu gözler önüne seriyor. Kimi zaman yaşamın coşkusunu kutlayan, kimi zaman ölümün derin anlamını anımsatan bu festivaller, hayatın farklı yüzlerini keşfetmek isteyenler için eşsiz bir deneyim sunuyor. İşte o festivaller!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.11.2024 - 10:30 Güncelleme: 19.11.2024 - 10:30
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        • 1

          Sokakları hareketlendiren müzikler, rengarenk kostümler ve coşkuyla kutlanan ritüeller… Dünya genelinde düzenlenen festivaller, seyahatlerinize unutulmaz anılar ekliyor. İşte dünyanın dört bir yanından en dikkat çekici festivaller!

        • 2

          MAVİ GÖKYÜZÜNDE RENKLER: ALBUQUERQUE BALON FİESTASI - ABD

          Tarih: Ekim

          New Mexico’da düzenlenen bu festival, dünyanın en büyük sıcak hava balonu etkinliğidir. Gökyüzünde süzülen yüzlerce renkli balonun oluşturduğu manzara, unutulmaz bir görsel şölen sunar.

        • 3

          YAŞAM VE ÖLÜM ARASINDAKİ BAĞ: OBON - JAPONYA

          Tarih: Ağustos

          Japonya’da düzenlenen Obon Festivali, atalara duyulan saygıyı ifade eder. Bon Odori dansları, aile ziyaretleri ve nehirlerde yüzen fenerler, bu üç günlük festivalin vazgeçilmezlerindendir. Kyoto’daki dağlarda yakılan dev ateşler, festivalin en dikkat çekici anıdır.

        • 4

          MÜZİK VE SANATIN KALBİ: COACHELLA - ABD

          Tarih: Nisan

          California’daki Coachella Festivali, müzik, moda ve sanatı bir araya getiren bir kutlama. Ünlü sanatçıların performans sergilediği bu festival, modern pop kültürünün en önemli etkinliklerinden biri olarak kabul edilir.

        • 5

          KOSTÜMLÜ MASALLAR: VENEDİK KARNAVALI - İTALYA

          Tarih: Şubat sonu - Mart başı

          Venedik Karnavalı, yüzlerce yıllık tarihiyle Avrupa’nın en görkemli festivallerinden biridir. Şehrin tarihi maskeleri ve ihtişamlı kostümleriyle tanınan bu etkinlikte, sokak gösterileri, gondol geçitleri ve balolar gibi pek çok aktivite bulunur.

        • 6

          KÜLTÜREL BAĞLAR: OKTOBERFEST - ALMANYA

          Tarih: Eylül sonu - Ekim başı

          Münih’te her yıl düzenlenen Oktoberfest, dünyanın en büyük bira festivali olarak bilinir. Lederhosen giymiş yerel halk, dev bira çadırları ve geleneksel Bavyera mutfağı ile bu festival, Almanya’nın kültürel mirasını yaşatır. Şehirdeki çeşitli etkinliklerle festivalin enerjisi her köşeye yayılır.

        • 7

          ATEŞİN MİRASI: LAS FALLAS - İSPANYA

          Tarih: 15-19 Mart

          Valensiya’da düzenlenen Las Fallas, devasa kâğıt-mâşe heykellerin yakılmasıyla ünlüdür. Gürültülü havai fişek gösterileri, müzik ve dans eşliğinde bu festival, baharın gelişini coşkuyla karşılar. Final gecesi yapılan "La Cremà" (Yakma), festivalin doruk noktasıdır.

        • 8

          İNANÇ VE GÖSTERİ: SEMANA SANTA - GUATEMALA

          Tarih: Paskalya Haftası

          Guatemala’nın Antigua şehrinde, Paskalya Haftası boyunca düzenlenen Semana Santa, görkemli dini törenleriyle dikkat çeker. Renkli halılar (alfombras) ile döşenen sokaklar, kutsal figürlerin taşındığı geçit törenlerine ev sahipliği yapar. Bu detaylı hazırlıklar ve törensel atmosfer, festivali eşsiz kılar.

        • 9

          SU SAVAŞLARI: SONGKRAN - TAYLAND

          Tarih: 13-15 Nisan

          Tayland’da geleneksel yeni yıl kutlaması olan Songkran, su festivali olarak bilinir. Temizlik ve yenilenme anlamına gelen bu festivalde sokaklar devasa su savaşlarına sahne olur. Tüm ülkeyi etkisi altına alan bu eğlencede, Bangkok veya Chiang Mai gibi şehirlerde su tabancalarıyla unutulmaz bir deneyim yaşanır.

        • 10

          ÖLÜLERİN GÜNÜ: DÍA DE LOS MUERTOS - MEKSİKA

          Tarih: 31 Ekim - 2 Kasım

          Meksika’nın en ikonik festivallerinden biri olan Ölüler Günü, kaybedilen sevdiklerin ruhlarını anmak için düzenlenir. Renkli sunaklar (ofrenda) ve kostümlü geçit törenleriyle bu festival, yaşam ile ölüm arasındaki bağı kutlar. Oaxaca gibi şehirlerde yapılan geçit törenleri, festivalin en çarpıcı yanlarından biridir.

        • 11

          IŞIKLARIN DANSI: DİWALİ - HİNDİSTAN

          Tarih: Ekim ortası - Kasım ortası (yıllık değişir)

          Hindistan’ın en büyük festivallerinden biri olan Diwali, ışıkların festivali olarak bilinir. İyiliğin kötülüğe, ışığın karanlığa karşı zaferini temsil eden bu festival, Hindu, Sih ve Jain toplulukları tarafından kutlanır. Beş gün süren kutlamalarda evler ve sokaklar lambalarla süslenir, havai fişek gösterileri düzenlenir ve geleneksel tatlılar paylaşılır.

          Kaynak: The Sunday Times, Audley Travel, Berlitz

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