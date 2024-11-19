Renklerin ve ritüellerin dansı: Tarih, müzik ve eğlence dolu farklı kültürlerin eşsiz festivalleri!

IŞIKLARIN DANSI: DİWALİ - HİNDİSTAN

Tarih: Ekim ortası - Kasım ortası (yıllık değişir)

Hindistan’ın en büyük festivallerinden biri olan Diwali, ışıkların festivali olarak bilinir. İyiliğin kötülüğe, ışığın karanlığa karşı zaferini temsil eden bu festival, Hindu, Sih ve Jain toplulukları tarafından kutlanır. Beş gün süren kutlamalarda evler ve sokaklar lambalarla süslenir, havai fişek gösterileri düzenlenir ve geleneksel tatlılar paylaşılır.

Kaynak: The Sunday Times, Audley Travel, Berlitz