        Rengiyle göz kamaştıracak tadıyla mest edecek! Misafir sofranıza şıklık katacak lezzet: Vişneli yaprak sarma tarifi!

        Türk mutfağının vazgeçilmezi yaprak sarması, bu kez vişneyle buluşuyor! Hem geleneksel hem yenilikçi bir tat arayanlara hitap eden vişneli yaprak sarma, yazdan kalma ferahlığı sofralara taşıyor. Rengiyle iştah açan, ekşimsi lezzetiyle damakta iz bırakan bu tarif son günlerin favorisi olmaya aday. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.10.2025 - 17:22 Güncelleme: 21.10.2025 - 17:22
        • 1

          Türk mutfağının en zarif geleneklerinden biri olan yaprak sarma, vişnenin ekşimsi aromasıyla buluşunca ortaya bambaşka bir tat çıkıyor. Vişneli yaprak sarma, özellikle yaz sonu ve sonbahar başında sofralara farklılık katmak isteyenler için mükemmel bir alternatif!

        • 2

          MALZEMELER

          Bir kilo taze asma yaprağı, bir buçuk su bardağı pirinç, bir adet kuru soğan, bir yemek kaşığı salça, yarım su bardağı zeytinyağı, bir tutam nane, karabiber, tuz ve tabii ki ayıkladığınız bir su bardağı vişne.

          Etli tercih edecekler için 200 gram dana kıyma da eklenebilir.

        • 3

          İÇ HARCI HAZIRLIĞI

          Önce zeytinyağında ince doğranmış soğanı kavurun. Ardından salça, pirinç, baharatlar ve isteğe göre kıymayı ekleyin. İç harç hafifçe kavrulunca ocağı kapatın.

        • 4

          En son ayıklanmış vişneleri ekleyip karıştırın. Vişneler hem renk hem aroma olarak yemeğe karakter kazandırır; bu yüzden fazla karıştırmadan, ezmeden eklemek önemlidir.

        • 5

          SARMA VE PİŞİRME AŞAMASI

          Yaprakları sıcak suda 2-3 dakika haşlayın. Her yaprağın ortasına bir tatlı kaşığı iç harç koyup sıkı ama nazik bir şekilde sarın. Tencerenin dibine birkaç yaprak serin, sarmaları dizin.

          Üzerine limon dilimleri ve zeytinyağı gezdirin, ardından sıcak su ekleyip kısık ateşte yaklaşık 40 dakika pişirin.

        • 6

          SERVİS ÖNERİSİ

          Vişneli yaprak sarmasını soğuk olarak yoğurtla ya da tek başına servis edebilirsiniz. Üzerine biraz zeytinyağı gezdirmek ve birkaç taze vişne tanesiyle süslemek, sunumu tamamlayacaktır.

          Tatlı-ekşi dengesiyle misafir sofralarının yıldızı olmaya aday bu tarif, klasik sarmaya modern bir yorum katıyor.

          Fotoğraf kaynak: ShutterStock

