Ünlü romentik komedi 'Bridget Jones' serisinin dördüncüsü 'Bridget Jones: Onun İçin Çıldırıyor' (The Bridget Jones: Mad About the Boy) için geri sayım başladı.

Renee Zellweger ile Hugh Grant, yıllar sonra yeniden bir araya geldikleri filmin tanıtım turlarına başladı. İkili, Fransa'nın başkenti Paris'teki Le Grand Rex'te yapılan galada kırmızı halıda yeniden birlikte poz verdi.