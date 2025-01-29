Renee Zellweger ile Hugh Grant 'Bridget Jones 4' için yıllar sonra yine aynı galada
'Bridget Jones:The Bridget Jones: Mad About the Boy) için Paris'te gala düzenlendi. Başrol oyuncuları Renee Zellweger ile Hugh Grant, yıllar sonra yeniden kırmızı halıda bir araya geldi
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Ünlü romentik komedi 'Bridget Jones' serisinin dördüncüsü 'Bridget Jones: Onun İçin Çıldırıyor' (The Bridget Jones: Mad About the Boy) için geri sayım başladı.
Renee Zellweger ile Hugh Grant, yıllar sonra yeniden bir araya geldikleri filmin tanıtım turlarına başladı. İkili, Fransa'nın başkenti Paris'teki Le Grand Rex'te yapılan galada kırmızı halıda yeniden birlikte poz verdi.
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Etkinlikte onlara, rol arkadaşları ve seriye yeni katılanlar Leo Woodall ile Chiwetel Ejiofor'un yanı sıra yazar Helen Fielding ve yönetmen Michael Morris, eşi Mary McCormack da katıldı.
Galaya katılmasalar da, dördüncü devam filminde Colin Firth'ün 'Mark Darcy'e Emma Thompson'ın ise 'Doktor Rawlings' rolüne hayat verdiği biliniyor. Isla Fisher, kadroya Bridget'in yeni komşusu olarak katıldı.
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'Bridget Jones: Onun İçin Çıldırıyor', 13 Şubat'ta ABD'de dijital platformda, 14 Şubat'ta da dünya çapında sinemalarda gösterime girecek.
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Film, Bridget Jones'un 51 yaşında bekar bir anne olarak hayatını nasıl yönlendirdiğini anlatıyor. Aşk, aile ve modern yaşamın zorlukları, sosyal medya ve flörtün mizahi tuzakları da filmin odaklandığı konular.
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İlk film olan 'Bridget Jones’un Günlüğü', 2001'de gösterilmiş ve büyük ilgi görmüştü. Filmde Renee Zellweger, Hugh Grant ve Colin Firth ile başrolleri paylaşmıştı.