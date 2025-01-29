Etkinlikte onlara, rol arkadaşları ve seriye yeni katılanlar Leo Woodall ile Chiwetel Ejiofor'un yanı sıra yazar Helen Fielding ve yönetmen Michael Morris, eşi Mary McCormack da katıldı.

Galaya katılmasalar da, dördüncü devam filminde Colin Firth'ün 'Mark Darcy'e Emma Thompson'ın ise 'Doktor Rawlings' rolüne hayat verdiği biliniyor. Isla Fisher, kadroya Bridget'in yeni komşusu olarak katıldı.