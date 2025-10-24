Renault'nun en büyük dördüncü pazarı Türkiye oldu - Otomobil Haberleri

Renault'nun en büyük dördüncü pazarı Türkiye oldu - Otomobil Haberleri

Renault Group, 2025 yılının ilk dokuz ayında gelirini 39.1 milyar Euro'ya taşıdı. Yapılan açıklamaya göre, bu sonuç 2024’ün üçüncü çeyreğine göre yüzde 3.7, sabit döviz kurlarıyla yüzde 5.1 artış anlamına geliyor.

Renault'un otomotiv geliri de 34.3 milyar Euro seviyesine ulaşırken, 2024 üçüncü çeyreğine göre yüzde 1.7, sabit döviz kurlarıyla ise yüzde 3.1’lik bir büyüme kaydedildi.

REKLAM advertisement1

2025’in üçüncü çeyreğinde grup geliri 11.4 milyar Euro, 2024 üçüncü çeyreğe göre yüzde 6.8, sabit döviz kurlarıyla ise yüzde 8.5 seviyesinde gerçekleşti.

REKLAM

Otomotiv segmenti gelirleri aynı dönemde 9.8 milyar Euro oldu, bu rakam 2024 üçüncü çeyreğe göre yüzde 5, sabit döviz kurlarıyla yüzde 6.8 değişim gösterdi.

Renault Group’un bu dönemde satışları yüzde 9.8’lik artış gösterdi. 2025’in üçüncü çeyreğinde toplam 529 bin 486 araç satışı gerçekleşirken, uluslararası satışlar yüzde 14.9, Avrupa satışları ise yüzde 7.5 oranında büyüdü.

İlk dokuz ayda toplam satış hacmi yüzde 3.8 artışla 1 milyon 698 bin 964 araca ulaştı ve grup Avrupa genelinde üçüncü sıradaki konumunu korudu.

'DÖNÜŞÜMÜ HIZLANDIRMAK İÇİN ÇAALIŞIYORUZ' 2025 3'üncü çeyrek sonuçlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Renault Group Mali İşler Direktörü Duncan Minto, "Zorlu bir ortamda, elektrikli, içten yanmalı ve hibrit araçları kapsayan etkileyici ve rekabetçi ürün gamımızdan faydalanmaya devam ederek bu çeyrekte grup gelirinde yüzde 6.8 artış sağladık. Grubun dönüşümünü hızlandırmak ve gelecekteki fırsatların önünü açmak üzere tasarlanan bir sonraki orta vadeli planımızı aktif biçimde şekillendiriyoruz" dedi. EN BÜYÜK DÖRDÜNCÜ PAZARI TÜRKİYE Verilen bilgiye göre, ilk 9 ay sonunca Türkiye Almanya'yı geçerek Renault'un en büyük dördüncü pazarı oldu. Renault, en büyük pazarı olan anavatanı Fransa'da 392 bin 802 adet, İtalya'da 144 bin 349 adet, İspanya'da 127 bin 731 adet ve Türkiye'de 109 bin 655 adet araç satışı gerçekleşti. Markanın beşinci büyük pazarı Almanya'da ise 107 bin 687 adetlik araç satışı kaydedildi.