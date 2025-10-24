Habertürk
        Renault'nun en büyük dördüncü pazarı Türkiye oldu - Otomobil Haberleri

        Renault'nun en büyük dördüncü pazarı Türkiye oldu

        Renault Group, 2025 yılının üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, grup, bu dönemde gelirini 39.1 milyar Euro seviyesine çıkarırken, faaliyet marjını yaklaşık yüzde 6.5 düzeyinde korudu. Şirketin toplam satışları içerisinde elektrikli ve hibrit araçların payı yüzde 44'e ulaştı. Öte yandan, ilk 9 ay sonunca Türkiye Almanya'yı geçerek Renault'un en büyük dördüncü pazarı oldu

        Giriş: 24.10.2025 - 12:05 Güncelleme: 24.10.2025 - 12:05
        En büyük dördüncü pazarı Türkiye oldu
        Renault Group, 2025 yılının ilk dokuz ayında gelirini 39.1 milyar Euro'ya taşıdı. Yapılan açıklamaya göre, bu sonuç 2024’ün üçüncü çeyreğine göre yüzde 3.7, sabit döviz kurlarıyla yüzde 5.1 artış anlamına geliyor.

        Renault'un otomotiv geliri de 34.3 milyar Euro seviyesine ulaşırken, 2024 üçüncü çeyreğine göre yüzde 1.7, sabit döviz kurlarıyla ise yüzde 3.1’lik bir büyüme kaydedildi.

        2025’in üçüncü çeyreğinde grup geliri 11.4 milyar Euro, 2024 üçüncü çeyreğe göre yüzde 6.8, sabit döviz kurlarıyla ise yüzde 8.5 seviyesinde gerçekleşti.

        Otomotiv segmenti gelirleri aynı dönemde 9.8 milyar Euro oldu, bu rakam 2024 üçüncü çeyreğe göre yüzde 5, sabit döviz kurlarıyla yüzde 6.8 değişim gösterdi.

        Renault Group’un bu dönemde satışları yüzde 9.8’lik artış gösterdi. 2025’in üçüncü çeyreğinde toplam 529 bin 486 araç satışı gerçekleşirken, uluslararası satışlar yüzde 14.9, Avrupa satışları ise yüzde 7.5 oranında büyüdü.

        İlk dokuz ayda toplam satış hacmi yüzde 3.8 artışla 1 milyon 698 bin 964 araca ulaştı ve grup Avrupa genelinde üçüncü sıradaki konumunu korudu.

        'DÖNÜŞÜMÜ HIZLANDIRMAK İÇİN ÇAALIŞIYORUZ'

        2025 3'üncü çeyrek sonuçlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Renault Group Mali İşler Direktörü Duncan Minto, "Zorlu bir ortamda, elektrikli, içten yanmalı ve hibrit araçları kapsayan etkileyici ve rekabetçi ürün gamımızdan faydalanmaya devam ederek bu çeyrekte grup gelirinde yüzde 6.8 artış sağladık. Grubun dönüşümünü hızlandırmak ve gelecekteki fırsatların önünü açmak üzere tasarlanan bir sonraki orta vadeli planımızı aktif biçimde şekillendiriyoruz" dedi.

        EN BÜYÜK DÖRDÜNCÜ PAZARI TÜRKİYE

        Verilen bilgiye göre, ilk 9 ay sonunca Türkiye Almanya'yı geçerek Renault'un en büyük dördüncü pazarı oldu.

        Renault, en büyük pazarı olan anavatanı Fransa'da 392 bin 802 adet, İtalya'da 144 bin 349 adet, İspanya'da 127 bin 731 adet ve Türkiye'de 109 bin 655 adet araç satışı gerçekleşti.

        Markanın beşinci büyük pazarı Almanya'da ise 107 bin 687 adetlik araç satışı kaydedildi.

