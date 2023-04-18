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Haberler Otomobil

Renault Austral'in Türkiye'ye geliş tarihi belli oldu

Fransız otomotiv üreticisi Renault, C-segment SUV modeli Austral'in Türkiye'ye geleceği tarihi açıkladı. Şirketten yapılan açıklamada, Kadjar'ın yerini alan Austral'in, lansmana özel opsiyonlar hariç anahtar teslim fiyatı 1 milyon 190 bin TL olarak açıklandı. 24 Nisan 2023 tarihinde önsiparişe açılacak otomobil için, 250 bin TL ön ödeme yapan ilk 500 kişinin Haziran ayından itibaren araçlarını teslim alabilecekleri kaydedildi

Giriş: 18.04.2023 - 09:50 | Güncelleme: ABONE OL
Renault Austral'in Türkiye'ye geliş tarihi belli oldu
HABERTURK.COM

Renault, daha önce Türkiye'ye gelişi ertelenen modeli Austral'in satışa çıkacağı tarihi ve aracın başlangıç fiyatını açıkladı.

Fransız markanın C-Segment SUV modeli olan ve Kadjar'ın yerini alan Austral için, 24 Nisan'da önsipariş sürecini başlatacak Renault, 250 bin TL'lik ön ödeme yapan ilk 500 kişinin araçlarını Haziran ayında teslim alabileceklerini bildirdi.

Austral'in, lansmana özel opsiyonlar hariç anahtar teslim fiyatı 1 milyon 190 bin TL olarak açıklandı.

Mild hybrid 160 beygir motor seçeneği ile Türkiye’de kullanıcılarla buluşacak Austral'in ilk etapta Esprit Alpine donanımıyla Türkiye’de satışa sunulacağı belirtildi.

Austral, Renault-Nissan-Mitsubishi İttifakı bünyesinde geliştirilen üçüncü nesil CMF-CD platformunu kullanan ilk Renault modeli unvanını taşıyor.

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