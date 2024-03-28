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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Rekortmen keman virtüözü Nigel Kennedy AKM'de

        Rekortmen keman virtüözü Nigel Kennedy AKM'de

        Guinness Rekorlar Kitabı'na, dünyanın en çok satan klasik müzik albümü Vivaldi'nin 'Dört Mevsim' ile adını yazdıran Nigel Kennedy, AKM Türk Telekom Opera Salonunda 7 Nisan Pazar saat 21.00'de 'Heart and Soul' konseriyle sahne alacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.03.2024 - 00:17 Güncelleme: 28.03.2024 - 00:17
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        Rekortmen keman virtüözü AKM'de
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        Besteci, keman virtüözü, orkestra şefi ve festival küratörü Nigel Kennedy, farklı müzik türlerini bir araya getirerek verdiği konserlerle geniş bir hayran kitlesine sahip. Vivaldi’nin ‘Dört Mevsim’ini çaldığı albümünün 2 milyonluk satışıyla Guiness Rekorlar Kitabı’na dünyanın en çok satan klasik müzik albümü ile adını yazdıran ünlü müzisyen, klasik, caz, klezmer, rock ve çok daha fazlasını kapsayan geniş repertuarı ile sınırlar ötesi müzikal yolculuğun öncülerinden. Kennedy, Almanya'da BRIT Ödülleri, ECHO ve Bambi ödüllerinin yanı sıra çok sayıda Grammy adaylığı ve farklı ödüller kazandı. Barok dönemden günümüze uzanan geniş bir çeşitlilikte müzik yapıyor.

        Nigel Kennedy, 7 Nisan Pazar günü AKM Opera Salonunun büyüleyici atmosferinde vereceği konserde, Bach'ın eserlerinin yanı sıra Krzysztof Komeda ve Ryuichi Sakamoto'nun keman ve çello için sevilen parçalarını ve kendi orijinal bestelerini sunacak. Sahnede Kennedy'e çellist ortağı Beata Urbanek-Kalinowska eşlik edecek. Krakow Müzik Akademisi’nden onur derecesi ile mezun olan çellist Kalinowska, 2014'ten bu yana, kendi kuşağının en ilginç yaylı çalgılar dörtlülerinden biri olarak kabul edilen Mesajlar Dörtlüsü'nün çellistliğini yapıyor. Nigel Kennedy’nin pek çok albüm kaydında da çellist olarak yer alan Kalinowska, uzun süredir Keneddy ile birlikte konserler veriyor.

        Albümlerinin çoğu Platin ve Altın Plak ödüllerine layık görülen, en son albümü ‘My World’ ile Birleşik Krallık'ta klasik listelerin zirvesine çıkan Kennedy, rock dünyasının önemli yıldızları Sir Paul McCartney, Kate Bush, The Who, Led Zeppelin şarkıcısı Robert Plant, Donovan, John Lord, Talk Talk, Jeff Beck, Ian Dury gibi pek çok müzisyenle ortak işler yaptı.

        'Heart and Soul’ isimli, kalp ile ruhu temsil eden keman ve çello eşliğinde sadece iki müzisyenin katılımıyla gerçekleşecek konser, izleyicilere benzersiz bir müzikal deneyim sunacak.

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        #Nigel Kennedy
        #AKM
        #Atatürk Kültür Merkezi
        #keman
        #konser
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