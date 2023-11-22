Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 8.025,28 %-0,27
        DOLAR 28,8287 %0,14
        EURO 31,4535 %0,02
        ALTIN 1.855,98 %0,34
        FAİZ 40,65 %0,54
        GÜMÜŞ GRAM 22,12 %0,45
        BITCOIN 36.615,00 %-0,61
        GBP/TRY 36,1562 %0,10
        EUR/USD 1,0912 %0,00
        BRENT 80,04 %-2,92
        ÇEYREK ALTIN 3.034,50 %0,33
        Haberler Ekonomi Altın REKOR... Altın fiyatlarında yeni rekor! Son dakika 22 Kasım çeyrek ve gram altın fiyatları - CANLI TABLO - Altın Haberleri

        Altın fiyatlarında yeni rekor! Son dakika 22 Kasım çeyrek ve gram altın fiyatları

        Altın fiyatları 22 Kasım Çarşamba gününe yukarı yönlü seyirde başladı. Rekor kıran gram altın fiyatları 1855 lira sınırında seyrediyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte gram ve çeyrek altın fiyatları 22 Kasım alış - satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.11.2023 - 14:43 Güncelleme: 22.11.2023 - 14:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Şehidin cenazesi evinin karşısına defnedildi
        Şehidin cenazesi evinin karşısına defnedildi
        Şampiyon başkentten
        Şampiyon başkentten
        Valilik soruşturma başlattı! Kız öğrenciye feci darp!
        Valilik soruşturma başlattı! Kız öğrenciye feci darp!
        Montella'nın başarı hikayesi!
        Montella'nın başarı hikayesi!
        'Ağır tonaj' operasyonu! 46 polise gözaltı
        'Ağır tonaj' operasyonu! 46 polise gözaltı
        "Rehineleri alma süreci yarın başlıyor"
        "Rehineleri alma süreci yarın başlıyor"
        Lodos sağanak yağmur getiriyor
        Lodos sağanak yağmur getiriyor
        "Aralık ortaları gibi adaylarımızı açıklarız"
        "Aralık ortaları gibi adaylarımızı açıklarız"
        Tartıştığı kadın başından vurdu
        Tartıştığı kadın başından vurdu
        İşte EURO 2024 yolculuğumuz
        İşte EURO 2024 yolculuğumuz
        Engin-Dilan Polat soruşturmasında flaş ifade! "Lüks araçları başkalarına devredelim!"
        Engin-Dilan Polat soruşturmasında flaş ifade! "Lüks araçları başkalarına devredelim!"
        Olaylı maçta kazanan Arjantin
        Olaylı maçta kazanan Arjantin
        İstanbul'da dehşet! Evini bastığı kadın ve kızını öldürdü!
        İstanbul'da dehşet! Evini bastığı kadın ve kızını öldürdü!
        A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri
        A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri
        "Niteliksiz, haddini bilmesi gerek"
        "Niteliksiz, haddini bilmesi gerek"
        Gazze'ye destek verdi, boykot edildi
        Gazze'ye destek verdi, boykot edildi
        200 fenomene vergi cezası
        200 fenomene vergi cezası
        Xiaomi SU7 yollarda görüntülendi
        Xiaomi SU7 yollarda görüntülendi
        Akıllı telefon pazarında Çinli büyüme
        Akıllı telefon pazarında Çinli büyüme
        İklim değişikliği enerjiyi de vurdu
        İklim değişikliği enerjiyi de vurdu
        Habertürk Anasayfa