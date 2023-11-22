Altın fiyatları 22 Kasım Çarşamba gününe rekor artışla devam ediyor. Gram altın fiyatları ise 1855 lira sınırında seyrediyor. Altın alım satımı yapacaklar ve ekonomi gündemini takip edenler ise "Çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte altın fiyatları 22 Kasım alış - satış tablosu...