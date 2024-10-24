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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Rekabet Kurumu’ndan soruşturma - İş-Yaşam Haberleri

        Rekabet Kurumu’ndan soruşturma

        Rekabet Kurumu, Med Yapım Televizyon ve Filmcilik Anonim Şirketi, Ay Sanat Prodüksiyon ve Yapım Anonim Şirketi, MA Distribution Televizyon ve Filmcilik Anonim Şirketi, Yek Teknoloji Pazarlama Anonim Şirketi, Key Networks Holding Anonim Şirketi hakkında soruşturma açıldığını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.10.2024 - 17:58 Güncelleme: 24.10.2024 - 17:58
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        Rekabet Kurumu'ndan soruşturma
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        Kurumun resmi internet sitesinde yapılan açıklamada yapım şirketleri hakkında elde edilen bilgi ve belgelerin Kurul toplantısında müzakere edildiği belirtilerek “Med Yapım Televizyon ve Filmcilik Anonim Şirketi, Ay Sanat Prodüksiyon ve Yapım Anonim Şirketi ve MA Distribution Televizyon ve Filmcilik Anonim Şirketi'nin yerli dizilerin yurt dışına dağıtımına yönelik eylemleri ile; Med Yapım Televizyon ve Filmcilik Anonim Şirketi ve Ay Sanat Prodüksiyon ve Yapım Anonim Şirketi'nin iş gücü piyasalarında rekabeti kısıtlayıcı eylemleri ile ve Yek Teknoloji Pazarlama Anonim Şirketi ile Key Networks Holding Anonim Şirketi'nin ise rakiplerini dışlayıcı eylemleri ile 4054 sayılı Kanun'u ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla adı geçen şirketler hakkında soruşturma açılmasına 24-40/956-M(1-3) sayı ile karar verilmiştir” denildi.

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