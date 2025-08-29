Rekabet Kurumu, filmler için kararını verdi

TAAHHÜT METNİ

I. MARS SİNEMALARINDA FİLMLERİN DAĞITIMINA İLİŞKİN TEMEL İLKELER

• CGV Mars Dağıtım tarafından dağıtılan filmler için, Mars Sinemanın sahip olduğu toplam koltuk kapasitesinin en fazla %20’si ayrılacaktır, (sektördeki toplam koltuk kapasitesinin %10’undan daha azına tekabül etmektedir.)

• Bağımsız veya üçüncü taraf dağıtım şirketleri tarafından dağıtılan filmler için ise, toplam koltuk kapasitesinin en az %80’i film programlaması amacıyla tahsis edilecektir.

• Sıfırıncı Gün (aşağıda tanımlanmıştır) itibarıyla Mars, CGV Mars Dağıtım tarafından dağıtılan filmler için toplam koltuk kapasitesinin %20’sinden fazlasını tahsis etmeyeceğini garanti etmektedir. o “Sıfırıncı Gün” Rekabet Kurulu (“Kurul”) tarafından bu taahhütlerin resmi olarak kabul edildiği tarihten itibaren bir ay sonra olarak tanımlanacaktır. • Sıfırıncı Gün’ü takip eden haftalarda, koltuk kapasitesinin tahsisi, aşağıda belirtilen ilkelere göre belirlenecektir: o Yeni vizyona giren filmler için Mars, İlk Hafta boyunca Kalan Koltuk Kapasitesinin en fazla %20'sinin CGV Mars Dağıtım tarafından dağıtılan filmlere, Kalan Koltuk Kapasitesinin %80'inin ise üçüncü taraf dağıtımcılara tahsis edileceğini garanti eder. Bu hükmün amaçları doğrultusunda, Kalan Koltuk Kapasitesi, "DEVAM EDEN GÖSTERİMLERİN OBJEKTİF KRİTERLERE DAYANDIRILMASINA İLİŞKİN TAAHHÜT"ü karşılayan filmlere tahsis edilen koltuklar düşüldükten sonraki toplam koltuk kapasitesini ifade eder. Bu hükmün amaçları doğrultusunda, bir filmin İlk Haftası, Cuma'dan ertesi hafta Perşembe'ye kadar olan dönem olarak tanımlanır.

• Yıllık Uyum Yükümlülüğü: CGV Mars Dağıtım tarafından dağıtılan filmler için toplam koltuk kapasitesinin en fazla yüzde 20’sinin ve üçüncü taraf dağıtımcılar tarafından dağıtılan filmler için en az yüzde 80’inin tahsis edilmesini, kümülatif yıllık bazda sağlamayı taahhüt etmektedir. Bu kapsamda, taahhüt yılının sonunda (yani, taahhütlerin Rekabet Kurumu tarafından kabul edilerek yürürlüğe girdiği Sıfır Günü’nden itibaren başlayan 12 aylık dönem sonunda), taahhütlerde tanımlı istisnalar hariç olmak üzere, derlenen toplam koltuk tahsis verileri yüzde 20-yüzde 80 oranına tam uyum sağlandığını gösterecektir.

• Herhangi bir tereddüde mahal vermemek adına; Mars, yıllık uyum yükümlülüğünün uygulanmasının; “Sıfırıncı Gün” itibarıyla belirlenen toplam koltuk kapasitesinin, diğer haftalara ilişkin kalan koltuk kapasitesi üzerinden %20-%80 oranının uygulanmasına engel teşkil etmediğini açıkça beyan eder.

• CVG Mars Dağıtım tarafından dağıtılan filmlerin “DEVAM EDEN GÖSTERİMLERİN OBJEKTİF KRİTERLERE DAYANDIRILMASINA İLİŞKİN TAAHHÜT” kapsamında kriterlere uygun biçimde gösterimde kaldığı ve yeni vizyona girecek filmler bakımından uygulanacak %20’lik kota çerçevesinde, bazı haftalarda CGV Mars Dağıtım tarafından dağıtılan filmlerin toplam koltuk kapasitesinin %20’sini aşması ihtimali göz önünde bulundurulmuş; bu durumun yaratabileceği rekabetçi endişeleri gidermek amacıyla “yıllık bazda dengeyi sağlayan ilave bir tedbir” olarak bu yükümlülük tasarlanmıştır. Yukarıda bahsedilen oransal sınırlamalar, aşağıda belirtilen istisnalar için uygulanmayacaktır. Programlama, performans ve izleyici talebine dayanan serbest piyasa koşullarına göre belirlenecektir. İstisnalar: a. Blockbuster Filmler Bakımından Tanımlamalar: Blockbuster Filmlerin Temel Karakteristik Özellikleri Aşağıdaki Kriterlerden Birine Göre Tanımlanabilecektir 1. Yüksek Bütçe:

• Prodüksüyon ve pazarlama maliyetleri oldukça yüksektir.

• Bugünün koşullarında: - Yerel prodüksiyonlar bakımından 100 milyon TL ve üzeri, - Yabancı prodüksiyonlar bakımından 80 milyon ABD Doları ve üzeri bütçeler söz konusudur. Belirtilen bütçe eşikleri güncel ekonomik koşullar çerçevesinde belirlenmiş olup, her yıl özellikle TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) olmak üzere ilgili ekonomik göstergeler dikkate alınarak güncellenecek ve her taahhüt yılının sonunda güncel rakamlar Sayın Kurul’a bildirilecektir. 2. Seyirci Performansı:

• İlk haftadaki seyirci performansı filmin başarısında belirleyicidir.

• Bu bağlamda, vizyona girdiği dönemde izleyici potansiyeli 500.000 ve üzeri olan filmler yüksek performans beklentisi kapsamında değerlendirilmektedir.

• Bu dönemde ulaşılan izleyici sayısı vizyondaki filmin performansına doğrudan etki etmektedir. Bu nedenle, yukarıda açıklanan oransal sınırlamalar bu filmler bakımından uygulanmayacaktır. İşbu başlık altında belirtilen kritere ilişkin olarak herhangi bir muğlaklığa yer vermemek adına soru işaretine yaratabilecek bazı hususlardaki açıklamalarımız aşağıdaki gibidir: İşbu kriterin ana unsurunu teşkil eden 500.000 ve üzeri izleyici sayısı, söz konusu filmin vizyonda kaldığı sürece (tahmini sekiz hafta) ulaşacağı izleyici sayısı beklentisini ifade etmektedir.  İlaveten bu beklenti, yalnızca Mars’a ait sinemalardaki izleyici sayısını değil, ülke genelindeki tüm sinemalarda ulaşılması beklenen toplam izleyici sayısını ifade etmektedir.

Bir filmin bu kriteri sağlayıp sağlamayacağına ilişkin öngörü; filmin tahmini yapım ve pazarlama bütçesi, ön satış verileri, tanıtım ve pazarlama kampanyalarının kapsamı ve mecraları, oyuncu kadrosu, yönetmen ve yapımcı geçmiş performansı, sosyal medya etkileşim hacmi ve izleyici ilgisi, benzer içeriklerin geçmiş performansı, vizyona giriş tarihi, tatil dönemleri ve rakip içerik durumu veriler ışığında şekillenir.

Film vizyona girdikten sonra (fakat henüz 500.000 izleyiciye ulaşmadan önce) blockbuster kriterini sağlayıp sağlamayacağına ilişkin öngörüde bulunulurken de öncelikle filmin vizyona girdiği hafta sonundaki (cuma, cumartesi ve pazar gününden oluşan üç günlük süreç) izleyici sayısı başta olmak üzere yine yukarıda sayılan kriterler göz önünde bulundurularak değerlendirme yapılır. %20-%80 kuralı kapsamındaki oransal sınırlama, blockbuster filmlere uygulanmayacak olmakla birlikte bir önceki hafta (cumadan perşembeye) elde edilen sonuçlar neticesinde blockbuster beklentisini karşılayamayacağı öngörülen filmler bu kapsamdan çıkarılacak ve bu filmlere taahhüdün genel ilkeleri uygulanacaktır.

Ekran süresi genel ortalamanın altında olan filmler bakımından (Kısa Filmler): Son zamanlarda dünyada 30 dakika ve 30 dakikadan kısa süren kısa metrajlı filmler yayınlama yönünde bazı trendler başlamıştır. Örnek vermek gerekirse, 10 dakikalık kısa bir içerik için bir sinema salonunda yaklaşık 20 seans olabilir. Bu durumda, her seans için koltuk kapasitesi tahsisi nedeniyle bu filmler için sapma oranı tahmin edilemez.

Bu nedenle, yukarıda belirtilen oransal sınırlamalar bu filmler bakımından uygulanmayacaktır. c. Özel dizayn ve formattaki salonlarda gösterilen filmler bakımından (IMAX, 4DX, SCREENX, DBOX, ATMOS, STARIUM, PREMIUM CINEMA, MPX, SKYAUDITOURIUM, GOLD/HOME CLASS, TEMPUR, etc.): Özel formattaki sinema salonları için kapasite, seyirci beklentisine göre artırılamaz veya azaltılamaz. Bu nedenle, yukarıda belirtilen oransal sınırlamalar bu filmler bakımından uygulanmayacaktır. d. ARTHOUSE salonlarda gösterilen filmler bakımından: Bu kategoride yer alan sanat filmleri, genellikle bağımsız olarak geliştirilir ve geniş izleyici kitlelerinden ziyade niş bir izleyici kitlesini hedefler.

Arthouse sinemalarında gösterilen filmler daha sınırlı bir izleyici kitlesine hitap eder ve bu nedenle daha düşük izleyici beklentilerine sahiptir. Bu filmler izleyici beklentilerinden bağımsız olarak sinemalara tahsis edilir ve bu durum ticari kaygılardan bağımsız olarak sanatsal filmleri desteklemeyi amaçlar. Bu nedenle, yukarıda belirtilen bu filmler bakımından oransal sınırlamalar uygulanmayacaktır. e. Alternatif İçerikler Bakımından (Konserler, Tiyatrolar, Dans Gösterileri, İnteraktif Sanat Gösterileri, Belgeseller, Müzikaller, Operalar, Baleler, ESpor Müsabakaları, Ödül Törenleri, vb.) f. Kültür ve Turizm Bakanlığı Tarafından desteklenen filmler: Bu filmler için sinema salonlarının tahsisi, Bakanlık ile gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda, izleyici beklentisinden bağımsız olarak belirlenir.

Sektörün ve kültür politikalarının desteklenmesi ve geliştirilmesi amacıyla yukarıda belirtilen oransal sınırlamalar bu filmler bakımından uygulanmayacaktır.

II. DEVAM EDEN GÖSTERİMLERİN OBJEKTİF KRİTERLERE DAYANDIRILMASINA İLİŞKİN TAAHHÜT

Mars, ilk hafta (filmin vizyona girdiği cuma gününden ertesi hafta perşembe gününe kadar olan yedi günlük süreç) sinema salonlarında gösterilen filmlerin ikinci ve sonraki hafta gösterim ilkelerini objektif biçimde tayin etmek adına işbu taahhüt maddesi kapsamında yer verilen ilkeleri belirlediğini beyan eder ve işbu taahhüt maddesi kapsamında belirtilen kriterlerin dağıtımcılar arasında ayrım yapılmaksızın uygulanacağını taahhüt eder.

Bu uygulama, CGV Mars Dağıtım tarafından dağıtılan filmler ile diğer tüm dağıtımcılar tarafından dağıtılan filmler arasındaki eşitlik ve tarafsızlık ilkesine dayanacaktır. Herhangi bir şüpheye mahal vermemek adına Mars, devam eden gösterimlerin objektif kriterlere dayandırılmasına ilişkin bu taahhüt maddesinin, lokasyon bazında uygulanacağını açık biçimde taahhüt eder. Buna göre;

• Gösterimdeki bir film, gösteriminin gerçekleştiği lokasyonda işbu taahhüt maddesinde belirtilen ölçümlenebilir kriterlerde en az ikisini karşılaması halinde performansına bağlı olarak ilgili lokasyonda vizyonda kalmaya devam edecektir.

• Herhangi bir lokasyonda gösterimi devam eden bir filmin yeni bir lokasyonda daha gösterime girmesi halinde bu film ilgili lokasyondaki ilk gösteriminde ilk defa vizyona girmiş gibi değerlendirilecek, bu anlamda dağıtıma ilişkin genel ilkelere (%20-80 kuralı) tabi olacak, devam eden haftalarda ilgili lokasyonda gösterime devam edebilmesi işbu taahhüt maddesinde belirtilen kriterlere tabi olacaktır. Mars, herhangi bir lokasyonda gösterimde olan bir filmin ilgili lokasyonda gösterime devam edebilmesi bakımından;

• Aşağıda yer verilen ölçümlenebilir performans kriterlerini baz alacağını;

• Herhangi bir filmin gösterime devam edebilmesi için bu kriterlerden en az ikisini karşılamış olması şartını arayacağını;

• Benzer kriterler bakımından aynı performansı gösteren filmlerin olması halinde işbu madde kapsamında yer verilen diğer kriterler bakımından değerlendirmenin yapılacağını;

• Bu değerlendirmeleri yaparken filmin dağıtımcısından bağımsız olarak objektif ve ayrımcı olmayan bir tutum takınacağını kabul, beyan ve taahhüt eder: Mars’ın işbu taahhüt maddesinin uygulanmasında dikkate alacağı ölçümlenebilir performans kriterleri şunlardır: Mars’ın işbu taahhüt maddesinin uygulanmasında dikkate alacağı ölçümlenebilir performans kriterleri şunlardır: 1. Lokasyon Başına İzleyici Sayısı: Filmin bir önceki hafta sonunda (işbu Taahhüt Metni’nde tanımladığımız “hafta sonu” tanımı kapsamında cuma, cumartesi ve pazar gününden oluşan üç günlük süreçte) ulaştığı lokasyon başına ortalama izleyici sayısı, vizyon dönemine göre şu eşiklerin üzerinde olabilir:

• Yoğun Sezon: 200 veya daha fazla kişi

• Düşük Sezon: 20 veya daha fazla kişi 2. Doluluk Oranı: Filmin bir önceki hafta sonunda (işbu Taahhüt Metni’nde tanımladığımız “hafta sonu” tanımı kapsamında cuma, cumartesi ve pazar gününden oluşan üç günlük süreçte) gösterime girdiği lokasyonda düzenlenen tüm seanslar dikkate alındığında, seans başına ortalama doluluk oranı (toplam satılan bilet / toplam koltuk kapasitesi) gösterim dönemine göre aşağıdaki eşiklerin üzerinde olabilir:

• Yoğun Sezon: %10 ve üzeri

• Düşük Sezon: %3 ve üzeri 3. İzlenme Sıralaması: Film, vizyona girdiği lokasyonlardaki izlenme rakamlarına göre bir önceki hafta sonu itibarıyla ilk 4 film arasına girebilir 4. Hafta Sonu Katılımındaki Azalma Oranı: Bir önceki hafta sonuna göre filmin toplam hafta sonu seyirci sayısındaki düşüş oranı:

• Yoğun Sezon: Maksimum %40 • Düşük Sezon: Maksimum %50 Tanımlamalar: Hafta sonu, Cuma, Cumartesi ve Pazar olarak tanımlanır. Hüküm verme amacıyla, Yoğun Sezon ve Düşük Sezon aşağıdaki gibi tanımlanmıştır Yoğun Sezon: Ocak, Şubat, Mart, Ekim, Kasım, Aralık, Düşük Sezon: Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül Ancak, bu aylık belirlemelerin geçici olması ve Ramazan dönemi ve diğer tatiller gibi ilgili faktörleri hesaba katılması gerekmektedir. Bu kapsamda ilgili dönemlerin belirlenmesinde yıllık bazda ayarlama yapılması gerekebilir. İstisnalar: “MARS SİNEMALARINDA FİLMLERİN DAĞITIMINA İLİŞKİN TEMEL İLKELER” başlığı altında tanımlanan kısa filmler, özel dizayn ve formatlara sahip özel sinemalardaki filmler, ARTHOUSE filmleri, Alternatif İçerikler ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen filmler. Bununla birlikte belirtmek isteriz ki özel dizayn ve formatlara sahip özel sinemalardaki filmlerin ve ARTHOUSE filmlerin bu nitelikte olmayan salonlarda gösterilmesi halinde bu filmler, bu nitelikleri taşımayan salonlardaki gösterimleri bakımından istisna kapsamında değerlendirilmeyecektir..

III. MARS’IN SAHİBİ OLDUĞU EN YÜKSEK GELİRLİ 10 LOKASYON İÇİN TEMEL PRENSİPLER

Mars, sahibi olduğu ve geliri en yüksek olan 10 sinema salonunda, aşağıda belirtilen esaslara uygun olarak film programlamasını yapmayı taahhüt eder:

• İşbu taahhüt kapsamında sunulan genel ilkeler Mars’ın sahibi olduğu en yüksek gelirli 10 sinema salonunun (lokasyonunun) tamamı için bir bütün olarak da geçerlidir. Buna göre; o CGV Mars Dağıtım tarafından dağıtılan filmler için, Mars’ın sahibi olduğu en yüksek gelirli 10 sinema salonunun (lokasyonunun) toplam koltuk kapasitesinin en fazla %20'si, o Diğer bağımsız veya üçüncü taraf dağıtım şirketleri tarafından dağıtılan filmler için, Mars’ın sahibi olduğu en yüksek gelirli 10 sinema salonunun (lokasyonunun) toplam koltuk kapasitesinin en az %80'i film programlaması için ayrılacaktır. o Mars’ın sahibi olduğu en yüksek gelirli 10 sinema salonunda (lokasyonunda) hangi filmlerin gösterimde kalmaya devam edeceği konusunda işbu taahhüt metninde dile getirilen genel ilkeler uygulanacaktır.

• İşbu taahhüt metninin “ I. Mars Sinemalarında Filmlerin Dağıtımına İlişkin Temel İlkeler” başlığı altında yer verilen “Yıllık Uyum Yükümlülüğü” kapsamında yer verilen taahhüt ve açıklamalar Mars’ın sahibi olduğu en yüksek gelirli 10 sinema salonunun (lokasyonunun) tamamı için bir bütün olarak da geçerlidir.

• Herhangi bir karışıklığa mahal vermemek adına açıkça ifade edilmelidir ki işbu taahhüt başlığı altında yer verilen taahhütler “Mars Sinemalarında Filmlerin Dağıtımına İlişkin Temel İlkeler” kapsamında lokasyon bazında başvuru ve uygulama taahhüdü içermez ve Mars’ın sahibi olduğu en yüksek gelirli 10 lokasyonun tamamı için bir bütün olarak uygulanır. Hukuki netlik sağlamak adına ifade edilmelidir ki bu madde; filmlerin ilk dağıtımında geçerli olan %20-%80 kuralının, Mars’ın sahibi olduğu en yüksek gelirli 10 sinema salonunun (lokasyonunun) her biri için tek tek değil, tamamı için bir bütün olarak uygulanacağı anlamına gelmektedir.

• Bununla beraber “Devam Eden Gösterimlerin Objektif Kriterlere Dayandırılmasına İlişkin Taahhüt” kapsamında ifade edilen hususlar Mars’ın sahibi olduğu en yüksek gelirli 10 sinema salonunu (lokasyonunu) için de geçerli olacak ve bu kapsamda analizler Mars’ın sahibi olduğu en yüksek gelirli 10 sinema salonunu (lokasyonunu) için de lokasyon bazında yapılacaktır. • Burada belirtilen lokasyonlar, sinema salonlarının gelirlerinin değişmesine bağlı olarak taahhüt süresi boyunca, yıllık, her yıl Sıfırıncı Gün’ün yıl dönümünde (aşağıda belirtildiği şekilde) güncellenebilecektir.

IV. İZLEME VE RAPORLAMA

Yukarıda belirtilen programlama yöntemi gözden geçirilecek ve Rekabet Kurumu’na her taahhüt yılının sonunda (yani, taahhütlerin Rekabet Kurumu tarafından kabul edilerek yürürlüğe girdiği Sıfır Günü’nden itibaren başlayan 12 aylık dönem sonunda) bir ay içerisinde (taahhüt yılının bitiminden itibaren başlamak üzere ve taahhüt yılı boyunca oluşan verilerin yıllık bazda bir araya getirilmesi ve Kurum’a sunulması için gerekli süre) Excel tablosu şeklinde elektronik olarak raporlanacaktır. Hesaplama yöntemini değiştirebilecek herhangi bir yenilik veya gelişme yaşanması halinde işbu gelişmenin kriterler üzerindeki etkisi yıl içerisinde gecikmeksizin Rekabet Kurumu’na raporlanacak; Rekabet Kurulu’nun onayı sonrasında uygulamaya alınacaktır

V. TAAHHÜTLERİN UYGULANMASINDA HERHANGİ HİÇBİR AYRIMCI UYGULAMADA BULUNULMAYACAĞI

Mars, işbu Taahhüt Metni’nde dile getirilen taahhütlerin uygulanmasında;

• Mars ile aynı iktisadi bütünlük içinde olan dağıtım firmaları da dahil olmak üzere tüm dağıtım firmalarına eşit bir yaklaşım sergileneceğini;

• Taahhütlerin herhangi bir ayrım gözetmeksizin tüm dağıtım şirketlerine objektif ve eşit biçimde uygulanacağını;

• İşbu Taahhüt Metni’nde dile getirilen taahhütlere uygun davranıldığı hallerde bile bir tercih hakkının kullanılması gerektiği durumda bu tercihi işbu taahhüt metninde dile getirilen ilkelerle uyumlu ve sinema tüketicisi tercihini öncelikleyecek biçimde kullanacağını;

• İşbu Taahhüt Metni’nde sayılan kriterlerin uygulanmasında ayrımcı uygulamalardan kaçınılması ya da dışlayıcı bir etki gösterilmemesi ilkelerine tam uyum sağlayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

VI. PROGRAMLAMANIN BAĞIMSIZLIĞI, MARS DAĞITIM VE DİĞER DAĞITIMCILARLA OLAN İLİŞKİLER

Taahhüt süresince Mars, dağıtım ve gösterim faaliyetleri arasında halihazırda sahip olduğu fonksiyonel ayrımı güçlendirerek devam ettireceğini; işbu taahhütte yer alan ayrımcılık yapmama esasına uygun olarak gösterim planlamasının CGV Mars Dağıtım’ın faaliyetlerinden bağımsız olarak ele alacağını; bu kapsamda gösterim planlanması aşamasında CGV Mars Dağıtım ile kuracağı iletişimin diğer dağıtım firmaları ile kuracağı iletişim ile aynı seviyede olacağını ve CGV Mars Dağıtım da dahil tüm dağıtımcılarla kuracağı iletişimin odağında sadece tüketici tercihlerine uygun film programlaması yapmak ve işbu taahhüt metninde belirtilen esaslara uyum sağlamak olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

VII. BİLGİ PAYLAŞIMINA İLİŞKİN TAAHHÜDÜMÜZ

Taahhütlere uyumun şeffaf bir biçimde takip edilebilmesi amacıyla yukarıda “İzleme ve Raporlama” taahhüdünde belirttiğimiz hususlarda Mars taahhütlerin izlenebilirliği konusunda gerekli raporlama faaliyetlerini gerçekleştireceğini üstlenmiştir. İlaveten Mars, yine yukarıda “Taahhütlerin Uygulanmasında Herhangi Hiçbir Ayrımcı Uygulamada Bulunulmayacağı” taahhüdü kapsamında taahhütlerin uygulanması sırasında herhangi hiçbir ayrımcı uygulamada bulunmayacağını da Sayın Kurul huzurunda beyan, kabul ve taahhüt etmektedir. Bu kapsamda daha fazla şeffaflığı Sayın Kurul’a olduğu gibi film dağıtım sektörüne de sağlayabilmek adına işbu başlık altında Mars, taahhütlerin hiçbir şekilde ayrımcı bir yöntemle uygulanmayacağı ve taahhütler kapsamında alınan kararların mümkün olan en objektif şekilde alındığının sorgulanabilmesi amacıyla, dağıtıcılar tarafından bu yönde talepte bulunulması halinde söz konusu dağıtıcılar ile kendi dağıttıkları filmlere ait performans verilerini (satılan bilet sayısı, doluluk oranı, hasılat vs.) paylaşacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

VIII. TAAHHÜT SÜRESİ

Bu taahhüt, taahhütlerin resmen kabul edildiği ve Rekabet Kurumu'nun kararına göre bağlayıcı hale geldikten bir ay sonraki tarihi ifade eden Sıfırıncı Gün'den başlayarak üç (3) yıllık bir süre boyunca yürürlükte kalacaktır. Bu süre boyunca Mars, burada belirtilen tüm yükümlülüklere tam olarak uymayı taahhüt eder. Kurum tarafından aksi kararlaştırılmadığı takdirde, taahhütler üç yıllık sürenin sonunda başka bir bildirime gerek kalmaksızın otomatik olarak sona erecektir. Ancak, Kurum gerekli görürse Mars, taahhütlerin sona ermesinden önce olası bir uzatma, revizyon veya yenileme konusunda bir diyaloğa girmeye hazırdır. Üç yıllık süre, sinema sektörünün dinamik yapısı, iş planlamasında öngörülebilirliğe duyulan ihtiyaç ve Kurum tarafından dile getirilen rekabet endişelerini gidermede taahhütlerin etkinliğini ölçmek için makul bir zaman çerçevesi oluşturmanın önemi dikkate alınarak belirlenmiştir.

IX. TAAHHÜTLERİN DUYURULMASI

Mars, işbu Taahhüt Metni’nin Sayın Kurul tarafından kabul edilmesi halinde, Taahhüt Metni’nde uymayı beyan ve kabul ettiği taahhütleri kendi internet sitesi üzerinden tüm sektör paydaşlarına duyurmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.