Rekabet Kurulu soruşturmaları tamamlandı, 4 şirkete toplam 628 milyon TL ceza kararı çıktı

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Rekabet Kurulu 4 şirkete ceza yağdırdı. Samsung, LG, SVS ve Arçelik firmaları hakkında yürütülen soruşturmaların tamamlandığını açıklayan Kurul'un 4 şirkete hükmettiği toplam ceza miktarı 628 milyon TL'yi buluyor.

Rekabet Kurulu'ndan yapılan açıklamalarda,

"Arçelik Pazarlama AŞ, Samsung Electronics İstanbul Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi, LG Electronics Ticaret AŞ ile SVS Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi’nin yeniden satış fiyatı tespitinde bulunmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiği iddiasına yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı.

Rekabet Kurulunca 03.08.2023 tarihinde dosyanın müzakeresi sonucunda; Arçelik Pazarlama AŞ’nin, Samsung Electronics İstanbul Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi, LG Electronics Ticaret AŞ ile SVS Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi’nin yeniden satış fiyatı tespitinde bulunmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiklerine, dolayısıyla adı geçen teşebbüslere idari para cezası verilmesine karar verildi" ifadelerine yer verildi.

EN YÜKSEK CEZA ARÇELİK'E

Firmalara, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere verilen cezaların miktarı,

Arçelik Pazarlama AŞ’ye 365.379.161,06-TL, Samsung Electronics İstanbul Pazarlama ve Ticaret Ltd. Şti.’ye 227.161.142,04 TL, SVS Dayanıklı Tük. Mall. Paz. ve Tic. Ltd. Şti.’ye 1.984.907,00-TL, LG Electronics Ticaret AŞ’ye 33.870.305,21-TL, olarak belirtildi.