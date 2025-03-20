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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Rekabet Kurulu, Arzum markasına soruşturma başlattı - İş-Yaşam Haberleri

        Rekabet Kurulu, Arzum markasına soruşturma başlattı

        Rekabet Kurulu, Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında rekabeti ihlal edip etmediğini saptanması amacıyla soruşturma açılmasına karar verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 13:41 Güncelleme: 20.03.2025 - 13:41
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        Rekabet'ten Arzum'a soruşturma
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        Rekabet Kurulu, Arzum hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

        Kurumun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, küçük ev aletleri sektöründe faaliyet gösteren Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret AŞ’nin (Arzum) yeniden satıcılarının yeniden satış fiyatlarını tespit etmek ve internet satışlarını kısıtlamak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediği iddiasına yönelik olarak yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca (Kurul) karara bağlandı.

        SATICILARININ SATIŞ FİYATLARINA MÜDAHALE ETTİ

        Önaraştırma kapsamında elde edilen bulgular yeterli bulunarak Kurulun 20.02.2025 tarihli toplantısında; Arzum’un yeniden satıcılarının satış fiyatlarına müdahale etmek ve kendisinin doğrudan satış yaptığı yeniden satıcılara, distribütörleri tarafından aktif ve pasif satış gerçekleştirilmesine engel olmak suretiyle 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla Arzum hakkında 4054 sayılı Kanun’un 41. maddesi uyarınca soruşturma açılmasına 25-07/177-M(2) sayı ile karar verildi.

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