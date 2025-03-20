Dünya Mutluluk Raporu yayımlandı: Finlandiya yine zirvede

Birleşmiş Milletler'in katkısıyla 147 ülke arasında yapılan değerlendirmeyle belirlenen Dünya Mutluluk Raporu'nda Finlandiya 8. kez birinci sırada yer aldı. Geçen yıl 98. sırada yer alan Türkiye bu yıl 94. sıraya yükseldi.

BM'nin Dünya Mutluluk Günü'nde yayımlanan Gallup tarafından hazırlanan 13. Dünya Mutluluk Raporu, katılımcılara kendi hayatlarıyla ilgili değerlendirmelerini sorarak dünyanın en mutlu ülkelerini sıralıyor.

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Listede ilk 10'a giren ülkelerin sıralamaları şöyle:

Finlandiya

Danimarka

İzlanda

İsveç

Hollanda

Kosta Rika

Norveç

İsrail

Lüksemburg

Meksika

"FİNLANDİYA OLAĞANÜSTÜ BİR ÖRNEK"

Gallup Direktörü Ilana Ron Levey, bu listede İskandinav ülkelerinin üst sırada olmasının şaşırtıcı olmadığını söyledi.

Levey, "Finlandiya olağanüstü bir örnek ve bence dünya gerçekten Finlandiya'nın benzersizliğini anlamaya odaklanmış durumda. Fin halkının dünyanın çoğundan daha mutlu olmasının nedenlerinin başkalarına inanmak, geleceğe iyimserlik, kurumlara güven, arkadaş ve aile desteği olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Finlandiya, 10 üzerinden ortalama 7,736 puanla bu yıl da ilk sıraya yerleşirken, Kosta Rika ve Meksika ilk kez ilk 10'a girdi.

TÜRKİYE 4 SIRA YÜKSELDİ

Raporda geçen sene 98. sırada yer alan Türkiye bu yıl 5,262 puanla 94. sırada yer aldı. Türkiye sıralamanın başladığı 2012 yılına göre 0.08 puan kaybetti.

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En mutsuz ülke ise 1,364 puanla Afganistan oldu.

ABD TARİHİNİN EN DÜŞÜK SIRALAMASINDA

ABD ise liste tarihinin en düşük sıralamasına geriledi, 24. sırada yer aldı. 2012'den beri yayımlanan liste tarihinde geçen sene ilk kez ilk 20'nin dışına çıkarak 23. sırada yer almıştı.

Axios, ABD'nin sıralamasındaki düşüşün Kasım ayında Donald Trump'ın zaferiyle sonuçlanan önemli bir seçimin ardından geldiğinin altını çizdi.

Gallup'un Dünya Haberleri Yönetici Editörü Julie Ray, Axios'a yaptığı açıklamada, ABD sıralaması 2024 ve 2025 raporlarında biraz değişmiş olsa da, 30 yaşın altındaki gençlerin mutluluk oranının azalmasının yılın bulgusu olduğunu vurguladı.

Ray, "Gençlerin algısı açısından hiçbir iyileşme olmadı. ABD'deki gençler arkadaşları ve aileleri tarafından daha az destekleniyor, seçimlerini yapmakta daha az özgür ve yaşam standartları konusunda daha az iyimser hissediyorlar"

Ray'e göre bu, ABD'nin geleceği ve Amerikan rüyasının uygulanabilirliği hakkındaki algıların "kasvetli bir resmini" çiziyor. *Haberin görseli ShutterStock tarafından servis edilmiştir.