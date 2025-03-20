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        Haberler Gündem 3. Sayfa Rezidanstaki işkencede yargı son sözü söyledi | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Rezidanstaki işkencede yargı son sözü söyledi!

        Konya'da, eski sevgilisi 21 yaşındaki Demet Aydın'ı kaçırıp, rezidansta işkence yaptıkları suçlamasıyla tutuksuz yargılanan 41 yaşındaki Murat Demirci ile 24 yaşındaki nişanlısı Sara Demir ve arkadaşları 22 yaşındaki Tuğba Demirci hakkında, yerel mahkemenin verdiği 10'ar yıl hapis cezası kararı, Konya Bölge Adliye Mahkemesi 9'uncu Ceza Dairesi tarafından onandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 07:51 Güncelleme: 20.03.2025 - 13:08
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        Rezidanstaki işkencede yargı son sözü söyledi!
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        Konya'da olay, 8 Nisan 2022’de Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki rezidansta meydana geldi. Kafe işleten Murat Demirci (41), bir süre flört ettiği eski çalışanı Demet Aydın (21) ile buluşup, otomobille yola çıktı.

        İKİ SAAT BOYUNCA İŞKENCE YAPTILAR

        2 saat boyunca işkenceye maruz kalan Demet Aydın.
        2 saat boyunca işkenceye maruz kalan Demet Aydın.

        DHA'daki habere göre Meram ilçesine gelindiğinde otomobile Demirci'nin nişanlısı Sara Demir (24) ve arkadaşı Tuğba Demirci (22) de bindi. İki kadın, iddiaya göre, Demet Aydın'ın ellerini çamaşır ipiyle bağladı. Rezidansa götürülen Demet Aydın, burada 2 saat boyunca işkence gördü.

        BAŞKA SEVGİLİYE DE İŞKENCE YAPTILAR

        Sanıklardan Tuğba Demirci.
        Sanıklardan Tuğba Demirci.

        Aydın, kurtulduktan sonra polise gidip şikayetçi oldu. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin ardından adli kontrolle serbest bırakıldı. Şüphelilerin aynı gün Murat Demirci'nin başka bir eski sevgilisi Merve Kaya'ya da işkence yaptığı ortaya çıktı. Tekrar gözaltına alınan şüpheliler, tutuklandı. 3 şüpheli hakkında ayrıca Demet Aydın'a yönelik işkence iddiası nedeniyle de tutuklama kararı çıkarıldı.

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        ÖNCE 12'ŞER YIL HAPİS ALDILAR

        Sanık Murat Demirci.
        Sanık Murat Demirci.

        3 sanık, Demet Aydın'a ilişkin eylemleri nedeniyle 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı dava sürecinde bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye oldu. Mahkeme heyeti de tutuksuz yargılanan Murat Demirci, nişanlısı Sara Demir ve arkadaşı Tuğba Demirci'ye, Demet Aydın'a yönelik 'Nitelikli yağma' suçundan önce 12'şer yıl hapis cezası verdi.

        Sanık Tuğba Demirci.
        Sanık Tuğba Demirci.

        Demet Aydın'a telefonu geri verdikleri için ceza 6'şar yıla düşürüldü. Heyet, sanıkların mahkemedeki iyi hallerini göz önünde bulundurup cezayı 5'er yıla indirdi. 3 kişi, 'Hürriyeti yoksun kılma' suçundan ise önce 3'er yıl, daha sonra suçun nitelikli ve birden fazla kişiyle işlendiği belirtilerek cezayı 6'şar yıla çıkarıldı. Heyet, sanıkların mahkemedeki iyi hallerini göz önünde bulundurup 5'er yıla indirdi.

        Murat Demirci'nin nişanlısı Sara Demir.
        Murat Demirci'nin nişanlısı Sara Demir.

        Şüpheli 3 kişinin, diğer işledikleri 'Haberleşmenin gizliliğini ihlal', 'Tehdit ve hakaret' ve 'Mala zarar verme' suçlarından aldıkları toplam 2 yıl 1 ay 25 günlük cezalarına ise cezanın hükmün açıklanması geri bırakılması kararını verdi. Ayrıca mahkeme, sanıklar hakkında 'Kasten yaralama' suçundan ise hüküm kurulmasına yer olmadığına karar verdi.

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        YARGILAMA SÜRECİ KANUNA UYGUN

        Murat Demirci'nin nişanlısı Sara Demir.
        Murat Demirci'nin nişanlısı Sara Demir.

        Taraf avukatları karara itiraz etti. İtiraz üzerine dosya Konya Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderildi. 9’uncu Ceza Dairesi, dosyayı inceleyip, cezaları onadı. Kararda, yargılama sürecinin kanuna uygun olarak yapıldığı belirtildi. Ayrıca kararda, dosyaya konu olan eylemlerin sanıklar tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, vicdani kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığına, eylemlere uyan suç tipi ile yaptırımların doğru biçimde belirlendiği anlaşıldığına ve taraf avukatlarının istinaf taleplerinin reddine karar verildiğine yer verildi.

        MERVE'YE İŞKENCENİN CEZASI 9'AR YIL HAPİS

        İşkence yapılan Demet Aydın.
        İşkence yapılan Demet Aydın.

        Sanıklar, Merve Kaya’ya yönelik eyleminden dolayı 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı. Yargılama sürecinde adını 'Eda' olarak değiştiren Merve Kaya şikayetinden vazgeçti, ancak yargılama 'Kamu davası' olarak devam etti. Bu süreçte 3 sanık, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye oldu.

        10'AR YIL HAPİS CEZASI ONANDI

        6 Nisan 2023'te yapılan karar duruşmasında mahkeme heyeti, 3 sanığa 'Hürriyetten yoksun kılma' suçundan 6'şar yıl, 'Tehdit ve hakaret' suçundan 2 yıl 6'şar ay, 'Yağma' suçunu da 'Kasten yaralama' olarak değerlendirip, 16 ay 15'er gün olmak üzere toplam 9 yıl 10 ay 15'er gün hapis cezası verdi. Sanıklar, 'Mala zarar verme' suçundan ise beraat etti. Taraf avukatlarının itirazı üzerine dosya Konya Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderildi.

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        #Konya
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