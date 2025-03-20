A Milli Takım'ın Macaristan maçı muhtemel 11'i

23 KİŞİLİK MAÇ KADROSU BELLİ OLDU

A Milli Takım'ın Macaristan ile oynayacağı karşılaşmanın 23 kişilik maç kadrosu da belli oldu. Kadroda kart cezalıları Merih Demiral ve Arda Güler'in yanı sıra Mert Günok, Yunus Akgün,Taha Şahin, Salih Özcan ve Demir Ege Tıknaz yer almadı.

İşte Türkiye'nin muhtemel 11'i: