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        Haberler Gündem 3. Sayfa Turgay Gezgin eşini ve 2 çocuğunu toprağa verdi! Son bakıştaki o gözler | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Eşini ve 2 çocuğunu toprağa verdi! Son bakıştaki o gözler...

        Aydın'da, itfaiye personeli Turgay Gezgin'in evde çıkan yangında ölen eşi Fatma ile çocukları 12 yaşındaki Deniz ve 3 yaşındaki Toprak Gezgin, yan yana toprağa verildi. Baba Gezgin'in ailesine son bakışı yürekleri kavurdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 09:17 Güncelleme: 20.03.2025 - 13:06
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        Eşini ve 2 çocuğunu toprağa verdi! Son bakıştaki o gözler...
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        Aydın'ın Nazilli ilçesi Yeşil Mahalle 372 Sokak'taki apartmanın 2'nci katındaki, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Nazilli İtfaiye Amirliği'nde görevli Turgay Gezgin'e ait evde, önceki gün sabah yangın çıktı.

        EŞİ VE 2 ÇOCUĞU YAŞAMINI YİTİRDİ

        DHA'daki habere göre çevredekilerin ihbarıyla adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Evdeki incelemede, Gezgin'in eşi Fatma Gezgin, çocukları Deniz ve Toprak Gezgin'in öldüğü belirlendi.

        HABERİ DUYUNCA FENALIK GEÇİRDİ

        Gece mesaisinden dönen ve eşiyle 2 çocuğunun yangında hayatını kaybettiği haberini alan itfaiye personeli Turgay Gezgin, baygınlık geçirdi. Gezgin, ilk müdahalenin ardından ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Anne ve 2 çocuğun cansız bedenleri hastane morguna kaldırıldı. Haberi alıp gelen yakınları da fenalık geçirdi.

        CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

        Fatma Gezgin ile çocuklarının cenazeleri, otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenazeler ilk olarak eski evlerinin bulunduğu Pınarbaşı Mahallesi'ne getirildi, bu sırada ailenin yakınları gözyaşı döktü.

        ANNE VE ÇOCUKLAR YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ

        Turgay Gezgin'in buradaki baba evinin önünde, eşi ve 2 çocuğu için helallik alındı. Cenazeler, dün öğle vakti Gülistan Camii'ne götürüldü. Cenazeye Turgay Gezgin'in yanı sıra Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, İlçe Emniyet Müdürü Şafak Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Refik Özsoy ile siyasi parti temsilcileri, Aydın, Muğla, İzmir ve çevre illerden gelen itfaiye görevlileri ile çok sayıda mahalleli katıldı.

        SON BAKIŞI YÜREKLERİ YAKTI

        Kaymakam Kan, cenazeye katılanlarla tek tek el sıkışıp başsağlığı diledi. Anne ve 2 çocuğu için ayrı ayrı kılınan namazın ardından cenazeler Eğriboyun Mezarlığı'na götürülüp, gözyaşlarıyla yan yana toprağa verildi.

        Turgay Gezgin'in ailesini uğurlarken son bakışı ise yürekleri yaktı.

        İtfaiye erinin eşi ve 2 çocuğu yangında öldü!
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        #Aydın
        #Son dakika haberler
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