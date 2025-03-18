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        Haberler Gündem 3. Sayfa İtfaiye eri Turgay Gezgin'in eşi ve 2 çocuğu yangında öldü | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        İtfaiye erinin eşi ve 2 çocuğu yangında öldü!

        Aydın'da, itfaiye eri Turgay Gezgin'in evde olmadığı sırada çıkan yangında, eşi Fatma ile çocukları 4 yaşındaki Toprak ve 11 yaşındaki Deniz Gezgin hayatlarını kaybetti. Acı haberi arkadaşlarından öğrenen Gezgin, gözyaşlarına boğuldu

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 18.03.2025 - 10:38 Güncelleme: 18.03.2025 - 13:11
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        İtfaiye erinin eşi ve 2 çocuğu yangında öldü!
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        Aydın'ın Nazilli ilçesinde, Yeşil Mahalle'de Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personeli Turgay Gezgin'in evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        AA ve İHA'daki habere göre olayın bir apartmanın ikinci katında yükselen alevlerin ihbar edilmesinin ardından bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

        EŞİ VE 2 ÇOCUĞU CAN VERDİ

        Yangında Turgay Gezgin'in eşi Fatma Gezgin ile çocukları Toprak Gezgin (4) ve Deniz Gezgin (11) yaşamını yitirdi.

        YANGINI ARKADAŞLARINDAN ÖĞRENDİ

        Yangın sırasında dışarda olan ve olayı mesai arkadaşlarından öğrenerek eve gelen Turgay Gezgin, evin önünde gözyaşları dökerek fenalaştı.

        "DUMANDAN ZEHİRLENDİLER" İDDİASI

        Yeşil Mahalle Muhtarı Şenol Öztürk, ekiplerin bölgedeki çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "Turgay arkadaşımız her gün yangına giden bir arkadaşımızdı. Eşi ve iki çocuğunun dumandan zehirlendiği söyleniyor" dedi.

        İNCELEME DEVAM EDİYOR

        İtfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından yangında hayatını kaybeden anne ve 2 çocuğunun cansız bedenleri gerekli olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı.

        Yangınla ilgili inceleme sürüyor.

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