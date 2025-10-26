Rejeneratif pamuktan denim koleksiyonu

Türkiye merkezli çevrimiçi moda markası Trendyolmilla, rejeneratif tarım yöntemleriyle elde edilen pamuklardan üretilen denim koleksiyonunu kamuoyuna duyurdu. Tanıtım, Adana’daki Işık Çiftliği’nde gerçekleştirilen pamuk hasadı eşliğinde yapıldı. Etkinlikte, koleksiyonun üretim süreci ve çevresel etkileri hakkında bilgi verildi.

Trendyolmilla Genel Müdürü Sanem Tuna, koleksiyonun doğa dostu üretim anlayışını yansıttığını belirterek, “Yeni tasarımlarımız, estetikle birlikte çevresel duyarlılığı da gözetiyor. Kadınlara yönelik denim modellerimiz, kimyasal kullanımını azaltan pamuklarla üretildi” dedi.

Rejeneratif tarım, toprağın doğal yapısını korumayı ve iyileştirmeyi amaçlayan bir üretim modeli. Bu yöntemle yetiştirilen pamuklar, su tutma kapasitesini artırıyor, karbonu toprakta depolayarak iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sağlıyor. Üretim süreci Regenagri sertifikasıyla denetleniyor.

Pamuk üreticisi Nihan Işık, “Toprağımızın organik madde oranı arttı. Çukurova’da yetişen pamukların Avrupa ve Körfez ülkelerine ulaşması, emeğimizin karşılık bulduğunu gösteriyor” diyerek sürecin verimliliğine dikkat çekti.

YERLİ ÜRETİCİ BOSSA İLE İŞ BİRLİĞİ

Koleksiyonun denim kumaşları, Adana merkezli üretici Bossa tarafından sağlandı. Şirketin İş Geliştirme Direktörü Besim Özek, “Sürdürülebilir üretim anlayışımızı bu projeyle pekiştiriyoruz. Bu iş birliğinin bölgedeki diğer üreticilere de örnek olmasını umuyoruz” dedi.

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRÜN SAYISI HER YIL ARTIYOR

Trendyolmilla’nın sürdürülebilir ürünleri Trendyol Care koleksiyonu çatısı altında geliştiriliyor. 2022’de 74 bin, 2023’te 160 bin ve 2024’te 520 bin adet sürdürülebilir ürün tüketiciyle buluştu. Koleksiyon; jean, elbise, ceket, pijama takımı gibi farklı kategorilerde 250’nin üzerinde model içeriyor.

Koleksiyonda geri dönüştürülmüş pamuk, polyester ve akrilik gibi elyafların yanı sıra modal, viskon ve liyosel gibi doğal kaynaklı malzemeler kullanılıyor. Rejeneratif pamuk ise bu ürün gamına son dönemde eklenen hammaddeler arasında yer alıyor.

İHRACAT AĞI 25 ÜLKEYE ULAŞTI

Sürdürülebilir ürünler, Türkiye dışında Almanya, Azerbaycan, Orta ve Doğu Avrupa ile Körfez ülkelerinde de satışa sunuluyor. Trendyolmilla ürünleri, 20’den fazla uluslararası dijital platform üzerinden 25 ülkede tüketiciyle buluşuyor.

KOLEKSİYONDA NELER VAR?

Yeni denim serisi, %100 rejeneratif pamuktan üretilen rigid kumaşlarla tasarlandı. Siyah ve mavi tonlarda sunulan koleksiyon; Wide Leg Geniş Paça, Ütü İzli Wide Leg, Barrel Baggy Jeans gibi kalıplarda, düşük ve normal bel seçenekleriyle geliyor. Sekiz parçalık serinin, ilerleyen dönemde yeni ürünlerle genişletileceği marka tarafından açıklandı.