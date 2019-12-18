18 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Markalı konutlar için ödenen aidat tutarlarını konu alan araştırmaya göre, aidat tutarları projenin bulunduğu konum, sosyal alanlar ve benzeri gibi kriterlere göre değişiklik gösteriyor.
Kimi sitelerde bir kira değerine ulaşan aidatlarla ilgili Reidin'in yaptığı araştırmada İstanbul'da metrekare başına aidat fiyatı Ankara ve İzmir'in üzerinde. İstanbul'da site aidatları metrekare fiyatı Ankara'nın neredeyse 4 katına yaklaştı.
Aidat verilerinin 1269 markalı konut projesi üzerinden değerlendirildiği 2019 yılı sonuçlarına göre, en yüksek konut aidatına sahip olma durumunu koruyan proje İstanbul’da bulunuyor.
AİDAT REKORTMENİ İLÇELER: İSTANBUL'DA ŞİŞLİ, ANKARA'DA ÇANKAYA, İZMİR'DE URLA
1269 adet markalı konut projesi üzerinden analiz edilen rapora göre, 2019 yılının en yüksek konut aidatı rekoru,11.09 TL/m2 ile İstanbul Şişli oldu oldu. İzmir Urla 5.8 TL/m2 ile ikinci olurken, üçüncü sırayı 3.2 TL/m2 ile Ankara Çankaya aldı
Metrekare bazında en düşük aidat değerine sahip konut projesi ise ortalama 0.7 TL/m2 ile Ankara Sincan ilk sırada yer lırken, İkinci sıradaki en düşük yer İstanbul'da Silivri 1.5 TL/m2, 1.7 TL/m2 ortalama ile İzmir Torbalı üçüncü sırada yer aldı.
İSTANBUL'DA EN YÜKSEK ŞİŞLİ
Araştırmaya göre, markalı projelerde TL/m2 daire başına ödenen ortalama aidat tutarında en yüksek rakam İstanbul'da 11.9 ile Şişli'de görülüyor. Şişli'yi bu alanda 10.0 ile Beşiktaş, 5.6 ile Kağıthane takip etti. Ankara'da 3.2 ile Çankaya ilk sırada yer alırken, onu 2.5 ile gölbaşı, 2.0 ile Etimesgut takip etti. İzmir'de ise 5.8 ile ilk sırada Urla yer alırken, 3.7 ile Narlıdere, 3.6 ile Bayraklı yer aldı.
EN FAZLA MARKALI PROJE İSTANBUL'DA
Şehirlere göre markalı proje dağıtımına bakıldığında, İstanbul yüzde 86.7 ile ilk sırada yer alırken, Ankara yüzde 7.8, İzmir yüzde 5.5
Proje bazlı ortalama aidat değerlerine göre ise İstanbul 4.0 TL/m2, İzmir 3.0 TL/m2, Ankara ise 2.5 TL/m2 oldu
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