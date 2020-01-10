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Konya’da özel bir rehabilitasyon merkezine ait olan servis kaza yaptı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Zafer Samancı'nın haberine göre, kaza sabah saatlerinde Konya'nın merkez Karatay ilçesi Telafer Mahallesi Bosna Hersek Caddesi üzerinde meydana geldi. Konya'da faaliyet gösteren özel bir rehabilitasyon merkezinin servisi aracı olan, Necati Yaşar (62) idaresindeki minibüs ile Bahar Deniz (35) yönetimindeki araç çarpıştı.

Çarpışmanın şiddeti ile 7 kişinin bulunduğu servis aracı devrildi. Kazada yaralanan 4 kişi, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 12 yaşındaki Furkan Yılmaz'ın durumun ağır olduğu, 10 yaşındaki Hüseyin Gözet Kayası'nın ise kol ve ayaklarında kırıklar olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.