Reha Özcan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Üç Kız Kardeş'in Sadık'ı Reha Özcan'ın hayatı ve kariyeri!

Kameralar karşısına ilk kez Naciye’yi Kim Sevmez adlı dizi ile geçen Reha Özcan şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanacak Üç Kız Kardeş dizisinde Sadık karakterine hayat verecek. Peki, Reha Özcan kimdir? Reha Özcan kaç yaşında ve nereli? İşte Reha Özcan'ın hayatı hakkında merak edilen detaylar...

REHA ÖZCAN KİMDİR?

Reha Özcan, 5 Temmuz 1965 (56 yaşında) yılında Bingöl'de doğmuştur. Tam adı Ragıp Reha Özcan olan usta Oyuncumuzun baba tarafı aslen Sinop Boyabat’tadır. Abisi Serhat Özcan‘da kendisi gibi oyuncudur.

Eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde tamamlamış ve 1987 yılında mezun olmuştur. Trabzon ve Antalya Devlet Tiyatroları'nda da görev yapmış olan Usta Oyuncu Reha Özcan İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda uzun zaman çalışmış ve 2016 da buradan emekli olmuştur.

Usta Oyuncu Reha Özcan 2007 yılında Dağlar Delisi Dizisinde, 2008 Bahtı Kara isimli sinema filminde, 2009 IV.Osman, 2009 Kollama, 2010 Üsküdar`a Giderken, 2011 Yangın Var, 2011 Kurtlar Vadisi Pusu, 2012 Suskunlar, 2013 Muhteşem Yüzyıl (Durul Taylan), 2014 Karadayı, 2017 Adı Efsane dizisi gibi bir çok uzun ve ses getiren yapımlarda, birçok tiyatro, dizi ve sinema filmlerinde rol almıştır. Son olarak Mucize Doktor dizisinde Doktor Adil Erinç karakterine hayat veren Reha Özcan şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanacak Üç Kız Kardeş dizisinde ailenin babası Sadık karakterini canlandıracak.