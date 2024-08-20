Reha Muhtar entübe edildi
Haber spikeri Reha Muhtar, gece 01.00 saatlerinde evinde düşme sonucu hastaneye kaldırıldı. Entübe edilen Reha Muhtar, yoğun bakımda tedavi görüyor
Giriş: 20.08.2024 - 09:33 Güncelleme: 20.08.2024 - 10:03
- 1
Bir döneme damga vuran haber spikeri Reha Muhtar'dan kötü haber geldi.
- 2
Muhtar, İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki evinde merdivenlerden düştü. Oğlunun durumu haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Muhtar, hastaneye kaldırıldı.
- 3
Ağır yaralanan ve bilinci kapanan Muhtar'ın entübe edildiği öğrenildi.
-
- 4
Reha Muhtar'ın tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor.
BURÇLAR
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ