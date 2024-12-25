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        Haberler Bilgi Yaşam Regaip Kandili tarihi 2025: Regaip Kandili ne zaman idrak edilecek, hangi gün? İşte anlamı ve önemi

        Regaip Kandili tarihi 2025: Regaip Kandili ne zaman idrak edilecek?

        2025 yılının ilk kandili olan Regaip Kandili'nin ne zaman idrak edileceği araştırılıyor. İslam alemi için mühim bir yere sahip olan bu gecede eller semaya açılacak, dualar edilecek ve namazlar kılınacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan dini günler takvimi ile ''Regaip Kandili ne zaman idrak edilecek?'' sorusu yanıt buldu. İşte Diyanet takvimi ile 2025 Regaip Kandili tarihi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.12.2024 - 16:02 Güncelleme: 25.12.2024 - 16:02
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        • 1

          Üç Aylar’ın ilki olan Recep ayının ilk Cuma gecesine denk gelen Regaip Kandili hakkında araştırmalar hız kazandı. Müslümanlar için önemi oldukça büyük olan bu mübarek gece ibadet, dua, zikir ve tefekkürle geçirilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimi ile Regaip Kandili tarihi belli oldu. Peki, 2025 Regaip Kandili ne zaman, ayın kaçında idrak edilecek?

        • 2

          2025 REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?

          Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimi ile Regaip Kandili tarihi belli oldu.

          Buna göre; Regaib Kandili 2 Ocak 2025 Perşembe günü idrak edilecek.

        • 3

          REGAİP KANDİLİ'NİN ANLAM VE ÖNEMİ

          Regaibin diğer kandillerden farklı oluşu hem Recep ayında bulunması hem de Cuma gecesi oluşudur. Ayrıca Recep ayının hususiyetlerinden birisi de Regaib Kandili ve Mirac Kandili olarak bilinen iki kandilin bu ayda bulunmasındandır. Bu günler ve geceler, kendimizi denetleme ve değerlendirme bakımından önemlidir.

          Terim olarak Regâib, Türkçe’de kandil dediğimiz mübârek gecelerden biridir. Vakti: Hicrî takvime göre, yedinci ay olan Recep ayının, Müslümanlar arasında utsal kabul edilen ilk cuma gecesi Regaib Kandilidir. Bu gecede Yüce Allah'ın rahmet, bağış ve yardımlarının dağıtıldığına inanılır.

        • 4

          REGAİP NE DEMEK?

          Arapça kökenli olan "regaip" kelimesinin Türkçe karşılığı "rağbet edilen" ve "arzulanan" anlamına geliyor. Sözlükte "kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış" anlamına gelene regaip, hadis ve fıkıh literatüründe ise "bol sevap, mükafat, faziletli amel" anlamlarında kullanılıyor.

        • 5

          2025 KANDİL GÜNLERİ

          Regaib Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe (2 Receb 1446)

          Mirac Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar (26 Receb 1446)

          Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe (14 Şaban 1446)

          Mevlit Kandili: 3 Eylül 2025 Çarşamba (11 Rebiulevvel 1447)

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