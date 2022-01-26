Müslümanlar için 2022 yılının ilk kandili olan Regaip Kandili idrak edilecek. İslam alemi için büyük önem arz eden üç aylar Recep ayı ile başlıyor. Şaban ve Ramazan ayı ile son buluyor. Regaip Kandili, Miraç Kandili, Berat Kandili ve Kadir Gecesi'ni de içinde bulunduran üç aylar için geri sayım başladı. İşte, 2022 Regaip Kandili ve üç aylar başlangıç tarihi...

REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN 2022?

2022 yılının ilk kandili olan Regaip Kandili, 3 Şubat 2022 Perşembe günü tüm müslüman aleminde ibadet ile kutlanacak.

REGAİP KANDİLİ'NİN ÖNEMİ NEDİR?

Sözlükte “kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış” anlamındaki ragībenin çoğulu olan regāib kelimesi hadis ve fıkıh literatüründe “bol sevap ve mükâfat, faziletli amel”, özellikle Mâlikî fıkıh kaynaklarında sünnetin mukabili olarak “müstehap, nâfile ibadet” mânalarında kullanıldığı gibi hicrî takvime göre yedinci ay olan recebin ilk perşembesini cumaya bağlayan geceye ad olmuştur.

ÜÇ AYLARIN ÖNEMİ NEDİR?

Receb-i Şerîf ayına girildiğinde her yeni başlangıçta olduğu gibi işe tevbe ve istiğfâr ederek geçmişi silip bu mukaddes mevsime geride bırakılan seneler için pişmanlık; gelecek için kararlılık esasına uygun bir başlangıç yapılmalıdır. “De ki: Ey (günah işlemekle) haddi aşan kullarım! Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin, doğrusu Allah günahların hepsini bağışlar. Çünkü o Ğafûr ve Rahîm’dir” (Zümer Sûresi:53) âyet-i kerîmesi, rabbimizden asla ümit kesmemeyi ve bağışlanma konusunda Allah Te‘âlâya sığınmayı telkin buyurarak bize yolumuzu ve ufkumuzu aydınlatan bir kandil olmaktadır.

Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in üç ayların başlangıcı olan Receb ayı girdiğinde yaptığı: “Allah’ım Recep ve Şaban’ı bize mübarek eyle ve bizi Ramazan ayına ulaştır.” (Ahmed İbnü Hanbel, el-Müsned, 1/259) şeklindeki duâsı bizler için konunun ehemmiyetini kavrama açısından önemli bir delildir.

Haram aylardan biri olması hasebiyle Receb-i Şerîf ayında sevaplar katbekat katlanacaktır. En önemli hususiyeti bağışlanma ayı olan ve büyükler tarafından “azatlılar ayı” olarak anılan bu ayda oruç tutmanın fazîleti de pek büyüktür. Bilhassa ilk gününü oruçlu geçirmek ve ay boyunca imkânlar elverdiği kadar oruç tutmak Receb-i Şerîf’i ihyâ ve nice müjdelere nâiliyet açısından önemli bir tavır olacaktır.

Mevlâ Te’âlâ: “(Habîbim) De ki: Eğer duânız ve ibâdetiniz olmasa, Rabbiniz size ne diye değer versin” (Haşr Sûresi:18) buyurarak kulları değerli kılan asıl unsurun ‘kulluk’ olduğu vurgusuyla beraber, duâ ve ibâdetleri artırarak düzenli olarak sürdürmenin önemini de beyan etmiştir.

Receb-i Şerîf’in girişiyle birlikte kavuşacağımız bu mübârek mevsim sırasıyla; bu ayda bulunan Reğâib ve Mi‘râc geceleriyle, daha sonra Şa‘bân-ı Şerîf ayı ve bu ayda bulunan Berât gecesiyle ve Ramazân-ı Şerîf ayıyla birlikte devam edip bu ayda yer alan Kadîr gecesiyle nihâyete erecektir. Rabbimiz Azze ve Celle müstefîd eylesin. Âmîn.

2022 DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

HİCRİ TARİHLER MİLADİ TARİHLER GÜN AY YIL GÜN AY-YIL HAF.GÜN DİNİ GÜNLER 1 C.AHİR 1443 04 OCAK-2022 SALI ........ 1 RECEB 1443 02 ŞUBAT-2022 ÇARŞAMBA ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI 2 RECEB 1443 03 ŞUBAT-2022 PERŞEMBE REGAİB KANDİLİ 26 RECEB 1443 27 ŞUBAT-2022 PAZAR MİRAC KANDİLİ 1 ŞABAN 1443 04 MART-2022 CUMA ........... 14 ŞABAN 1443 17 MART-2022 PERŞEMBE BERAT KANDİLİ 1 RAMAZAN 1443 02 NİSAN-2022 CUMARTESİ RAMAZAN BAŞLANGICI 26 RAMAZAN 1443 27 NİSAN-2022 ÇARŞAMBA KADİR GECESİ 30 RAMAZAN 1443 01 MAYIS-2022 PAZAR AREFE 1 ŞEVVAL 1443 02 MAYIS-2022 PAZARTESİ RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün) 2 ŞEVVAL 1443 03 MAYIS-2022 SALI RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün) 3 ŞEVVAL 1443 04 MAYIS-2022 ÇARŞAMBA RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün) 1 ZİLKADE 1443 31 MAYIS-2022 SALI ........ 1 ZİLHİCCE 1443 30 HAZİRAN-2022 PERŞEMBE ........ 9 ZİLHİCCE 1443 08 TEMMUZ-2022 CUMA AREFE 10 ZİLHİCCE 1443 09 TEMMUZ-2022 CUMARTESİ KURBAN BAYRAMI (1.Gün) 11 ZİLHİCCE 1443 10 TEMMUZ-2022 PAZAR KURBAN BAYRAMI (2.Gün) 12 ZİLHİCCE 1443 11 TEMMUZ-2022 PAZARTESİ KURBAN BAYRAMI (3.Gün) 13 ZİLHİCCE 1443 12 TEMMUZ-2022 SALI KURBAN BAYRAMI (4.Gün) 1 MUHARREM 1444 30 TEMMUZ-2022 CUMARTESİ HİCRİ YILBAŞI 10 MUHARREM 1444 08 AĞUSTOS-2022 PAZARTESİ AŞURE GÜNÜ 1 SAFER 1444 28 AĞUSTOS-2022 PAZAR ........ 1 R.EVVEL 1444 27 EYLÜL-2022 SALI ........ 11 R.EVVEL 1444 07 EKİM-2022 CUMA MEVLİD KANDİLİ 1 R.AHİR 1444 27 EKİM-2022 PERŞEMBE ........ 1 C.EVVEL 1444 25 KASIM-2022 CUMA ........ 1 C.AHİR 1444 24 ARALIK-2022 CUMARTESİ ........