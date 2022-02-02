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REGAİP KANDİLİ ne zaman ve hangi gün? Kandil bugün mü, 2 Şubat yarın ne Kandili var? 2022 Regaip Kandili tarihi ve kandil günleri takvimi!

Regaip Kandili ne zaman ve hangi gün idrak edilecek? 2022 Regaip Kandili tarihi ve kandil günleri takvimi

Mübarek Üç Aylar'a girmemizle beraber Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2022 Kandil günleri ve tarihleri takvimi merak konusu oldu. Bu doğrultuda, bugün kandil mi ve Regaip Kandili ne zaman sorusunun yanıtı araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bu yıla ilişkin Kandil tarihleri ve 2022 Regaip Kandili duyurulurken Kandil bugün mü yarın mı idrak edilecek konusu da netlik kazandı. İşte, dini günler takvimi ve 2022 Regaip Kandili tarihi...

02.02.2022 - 21:21 | Güncelleme: GÜNDEM

  • İslam alemi için bolluk ve bereketi temsil eden Üç Aylar ile birlikte 2022 Kandil tarihleri ve dini günler takvimi de araştırılmaya başlandı. Öyle ki, bugün Kandil mi ve 2 Şubat ne kandili var sorusu en çok araştırılanlar arasında öne çıkıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından dini günler takvimi paylaşıldı ve 2022 Regaip Kandili tarihi belli oldu. 

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    KANDİL BUGÜN MÜ YARIN MI? | 2022 REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN? 

    İslam aleminde her yıl heyecanla beklenen recep, şaban ve ramazanı kapsayan mukaddes üç aylar bugün başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan bilgiye göre, 2022 Regaip Kandili, recep ayının ikinci günü idrak edilecek. Böylelikle, Regaip Kandili gecesi ne zaman eda edilecek konusu netlik kazandı. Peki, Kandil bugün mü, yarın mı? Regaip Kandili ne zaman kutlanacak?

    İşte, dini günler takvimi ve 2022 Regaib Kandil tarihleri...

  • REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN İDRAK EDİLECEK?

    Diyanet İşleri Başkanlığı Vakit Hesaplama Bölümü'nün "vakithesaplama.diyanet.gov.tr" internet adresinde yer alan bilgiye göre, recep ayının ikinci günü olan 3 Şubat Perşembe (yarın) akşamı Regaip Kandili idrak edilecek.

    REGAİP KANDİLİ ANLAMI VE ÖNEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

    REGAİP KANDİLİ NEDİR, NEYİ İFADE EDER? - TIKLAYINIZ

    REGAİP KANDİLİNDE NE OLDU? - TIKLAYINIZ

    REGAİP KANDİLİ NAMAZI İÇİN TIKLAYINIZ

    REGAİP KANDİLİ ORUCU İÇİN TIKLAYINIZ

    REGAİP KANDİLİ İBADETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

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  • KANDİL TARİHLERİ 2022

    Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili'nin 27 Şubat'ta ve "ramazanın müjdecisi" kabul edilen Berat Kandili'nin 17 Mart'ta idrak edilmesinin ardından on bir ayın sultanı, huzur ve bereket ayı ramazan 2 Nisan'da başlayacak.

    Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, ramazanın 27. gecesi olan 27 Nisan'da idrak edilecek ve Müslümanlar 2 Mayıs'ta Ramazan Bayramı'nı karşılayacak.

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  • REGAİP KANDİLİNDE YAPILMASI GEREKEN İBADETLER NELERDİR?

    1) Regaip Kandili orucu;

    Regaip Kandili orucu, Recep Ayı'nın ilk Cuma'sı olan mübarek Regaip Kandili için tutulan oruçtur. Yalnız bu oruç sadece tek gün tutulmaz. Regaip Kandili orucu tutmak isteyenler sonraki günü de oruçlu bir biçimde geçirmelidir.

    Regaip Kandili orucu farz değil, nafile bir oruç ve ibadettir. Gün içinde yapılan ibadetler ve dualar, Allah tarafından bu Regaip gecesine hürmet gösterenlere bolca sevap olarak geri dönmektedir.

    Regaip Kandili orucu'nu aynı farz olan oruç gibi niyet ederek tutabilirsiniz.

    Regaip Kandili'nde oruç tutmak dinimizde şöyle övülmüştür;

    “Her kim Recep’ten bir gün oruç tutar ve gecelerinden bir geceyi ibadetle geçirirse, Allah-ü Teala onu kıyamet günü azaptan emin olarak diriltir ve sırat köprüsünü Kelime-i Tevhid ve tekbirlerle geçer.” (Deylemi)

  • REGAİP KANDİLİNDE OKUNACAK DUALAR NELERDİR?

    Bu mübârek geceler, rabbimize duâ ve niyazda bulunma zamanlarıdır.

    Ayet-i kerîmede buyrulur:

    “(Ey Rasûlüm!) De ki: Sizin duâ ve niyâzlarınız olmazsa, Rabbim size ne diye değer versin?..” (el-Furkân, 77)

    Yine rabbimizin verdiği nimetlere hamd ve şükür halinde bulunmayı unutmamalıdır. Nitekim hadis-i şerifte duânın kabul olmasının iki şartından birinin hamd diğerinin de salavat olduğu bildirilmiştir.

    Bir defasında Rasûl-i Ekrem Efendimiz, sahâbîlerden birinin Allâh’a hamd ve Rasûlü’ne salevât getirerek duâya başladığını gördüğünde, onu takdîr ederek:

    “–Ey namaz kılan zât! Duâ et, (duâna hamdele ve salvele ile başladığın müddetçe) duân kabûl olunur.” buyurmuştur.

    Okunuşu: “Allahumme salli alâ seyyidinâ Muhammedinin nebiyyil ümmiyyi ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim.”

    Meali: “Allah’ım, ümmî nebî Efendimiz Muhammed’e, âline ve ashâbına salât u selâm eyle!” duâsı okunacakdır.

    Sonra secde edilip secdede yetmiş kere

    Okunuşu: “Sübbuhun Kuddüsün Rabbüna ve Rabbülmelaiketi verruh”

    Meali: “Bizim Rabbimiz, Rûh’un ve melâike-i kirâmın Rabbi, bütün kusurlardan münezzeh ve cümle eksikliklerden pâk ve yücedir.”

    REGAİP KANDİLİ ANLAMI VE ÖNEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

    REGAİP KANDİLİ NEDİR, NEYİ İFADE EDER? - TIKLAYINIZ

    REGAİP KANDİLİNDE NE OLDU? - TIKLAYINIZ

    REGAİP KANDİLİ NAMAZI İÇİN TIKLAYINIZ

    REGAİP KANDİLİ ORUCU İÇİN TIKLAYINIZ

    REGAİP KANDİLİ İBADETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    AYETEL KÜRSİ OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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