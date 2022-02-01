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Regaip Kandili duaları hangileridir? Regaip Kandilinde okunacak dualar hangileridir 2022? İşte Regaip Kandili ibadetleri

Regaip Kandili duaları hangileridir? Regaip Kandilinde okunacak dualar hangileridir? İşte Regaip Kandili ibadetleri

2022 regaip kandili için artık geri sayım başladı. İslam dünyasında heyecanla beklenen bu mübarek gün için vatandaşlar; regaip kandilinde nasıl ibadet edilir ve regaip kandili duaları nelerdir aramaları yapıyor. İşte regaip kandiline ilişkin bilinmesi gerekenler...

01.02.2022 - 17:30 | Güncelleme: GÜNDEM

  • 2022 regaip kandili için artık nefesler tutulmuş durumda. İslam aleminde merakla beklenen günlerden biri olan regaip kandili için artık çok kısa bir süre kaldı. Peki bu yıl mübarek regaip kandilinde hangi dualar okunur ve nasıl ibadet edilir?

  • REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN 2022?

    2022 yılının ilk kandili olan Regaip Kandili, 3 Şubat 2022 Perşembe günü tüm müslüman aleminde ibadet ile idrak edilecek.

    REGAİP KANDİLİ NEDİR?

    Sözlükte “kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış” anlamındaki ragībenin çoğulu olan regāib kelimesi hadis ve fıkıh literatüründe “bol sevap ve mükâfat, faziletli amel”, özellikle Mâlikî fıkıh kaynaklarında sünnetin mukabili olarak “müstehap, nâfile ibadet” mânalarında kullanıldığı gibi hicrî takvime göre yedinci ay olan recebin ilk perşembesini cumaya bağlayan geceye ad olmuştur.

  • REGAIP KANDİLİ'NDE NASIL İBADET EDİLİR?

    Regâip gecelerinde dua etmek, tevbe ve istiğfarda bulunmak, bu geceyi kutsal kabul ederek çeşitli ibâdetlerle geçirmek, genel olarak alimler arasında kabul görmüştür.

    Bu günler ve geceler, kendimizi denetleme ve değerlendirme bakımından önemlidir.

  • REGAİP KANDİLİNDE OKUNACAK DUALAR

    Euzü billahi mineş-şeytanir-racîm Bismillahir-rahmanir-rahîm

    Ey Bizleri varlığa erdiren Var olmadaki sonsuz zevki gönüllerimize duyuran Güzeller Güzeli Rabbimiz! Sana sonsuz hamd ü senalar olsun. Kainatın İftihar Tablosu Peygamber Efendimiz'e Sonsuz salât ü selam olsun.

    Gufranla ufkumuzda tüllenen şu mübarek gecede bir kere daha dergâh-ı ilahînin önünde el açıp yalvarıyoruz:

    YA İLAHEL-ALEMİN!

    Bize verdiğin isteme duygusu ve istenenleri vereceğin inancıyla rahmetinin vüs'ati genişliğindeki kapına dayanıyor, şu mübarek gecede bir kere daha hâlimizi arz etmek istiyoruz. Hâlimiz Sana ayan, söyleyeceklerimiz bildiklerinin bir kısmını beyan. Beklediğimiz asırlardan beri bizi kıvrım kıvrım kıvrandıran dertlerimize derman.. İcabet buyur ey Rahîm ü Rahmân!

    EY ÇARESİZLER ÇARESİ!

    Senin dualara icabet etme mecburiyetin yoktur; ama bizim ona ihtiyacımız hissettiklerimizden de çoktur. Bütün dileklerimizi kabul buyur ve bunları kabulünü vicdanlarımıza duyur; aç ve yalnızlıkla tir tir titreyen kalblerimizi iman ve itminanla doyur.

    Ciddi bir yol almış sayılmasak da yıllar var hep yollardayız. Ufkumuz gam ve kederle tülleniyor. Önümüzdeki engebeler beşer takatini aşkın görünüyor. Ümmet-i Muhammed (aleyhissalatü vet-teslîmât) perişan, derbeder ve ızdırap içinde.. Müslümanlık gelenek ve göreneklerin darlığına mahkum.. İbadet ü tâat kültür televvünlü.. Duygular, düşünceler fantezilere emanet.. Mücadelelerin esası da çıkarlar, menfaatler, ırkî mülahazalara dayalı. Sen bizlere çıkar yol lutfeyle ya Rabbi!

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