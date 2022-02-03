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Regaib Kandili mesajları ve sözleri 2022: ÜCRETSİZ İNDİR! Resimli Kandil mesajları (Ayetli - Dualı - Kısa - Hadisli) 2022 Regaib Kandil mesajı ve kutlama sözleri - ÖZEL GALERİ

Regaib Kandili mesajları Habertürk'te! En özel ve güzel resimli Regaib Kandili mesajları kutlama sözleri

Regaib Kandil mesajları 2022 özel galerisi sizler için Habertürk'te! Üç aylar geçtiğimiz gün Hicri Takvim'e göre Receb Ayı'nın gelişiyle başladı. Receb Ayı'nın ilk Cuma gecesi yani bu gece ise Regaib Kandili olarak kutlanıyor. SMS veya WhatsApp, Facebook, Instagram gibi sosyal medya hesaplarından sevdiklerinin kandilini tebrik etmek isteyenler için 2022 Regaib Kandili mesajları galerisini haberimizde derledik. Ayetli ve dualı Regaib Kandili mesajları özel galerisini ücretsiz indirip sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz.

03.02.2022 - 12:45 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Regaib Kandili mesajları 2022 özel galerisi her yıl olduğu gibi bu yıl da Hbertürk'te okuyucularıyla buluştu. İslam dünyası için oldukça önemli olan bu gecede yakınlarınızın kandilini haberimizde derlediğimiz Regaib Kandili özel resimli mesajları ile tebrik edebilirsiniz.

    KANDİL MESAJLARI VE TEBRİK SÖZLERİ 2022

    En güzel ve resimli Kandil mesajları ile sevdiklerinizi hatırlayıp onlara İyi Kandiller ve Kandiliniz Mübarek olsun dileklerinizi iletebilirsiniz. Anlamlı ve resimli Regaip Kandili ve Hayırlı Kandiller dilekleri burada!

    REGAİB KANDİLİ MESAJLARI

    Regaip Kandili mesajları ve kandiliniz mübarek olsun sözleri için en doğru adres, bu yıl da haberturk.com! Twitter, Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi platformlardan paylaşacağınız Regaib Kandili mesajlarını ücretsiz olarak haberimizden indirebilirsiniz.

    İşte sizler için derlediğimiz ayetli, dualı ve kısa Regaib Kandil mesajları... 

  • Ey gecenin sahibi.. Nasıl ki kudretinle geceyi gündüzle örtüyorsan; bizim de hatalarımızı, günahlarımızı rahmetinle ört. (Amin) Regaip Kandilimiz Mübarek Olsun.

    ÜÇ AYLAR ORUCU NASIL TUTULUR? - TIKLAYIN

    AYETEL KÜRSİ OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ

    REGAİP KANDİLİ ANLAMI VE ÖNEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

    REGAİP KANDİLİ NEDİR, NEYİ İFADE EDER? - TIKLAYINIZ

    REGAİP KANDİLİNDE NE OLDU? - TIKLAYINIZ

    REGAİP KANDİLİ NAMAZI İÇİN TIKLAYINIZ

    REGAİP KANDİLİ ORUCU İÇİN TIKLAYINIZ

    REGAİP KANDİLİ İBADETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

  • Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin. Öyle içten öyle samimi ol ki gözyaşlarını bile tebessüme çevirsin. Kandiliniz Mübarek Olsun.

    ÜÇ AYLAR DUASI İÇİN TIKLAYIN

  • Rabbim! (Gireceğim yere) doğruluk ve esenlik içinde girmemi sağla. (Çıkacağım yerden de) beni doğruluk ve esenlik içinde çıkar. Katından bana yardımcı bir kuvvet ver.” (İsra 80) Kandiliniz Mübarek Olsun.

    RECEB AYI İBADETLERİ İÇİN TIKLAYIN

     

  • Borçlarımızdan, ceza ve günahlarımızdan kurtulmak için bu gece dua edelim.. Allah affeden ve bağışlayandır, unutmayalım.. Eller semaya kalkıp, yürekler bir atınca bu gece, gözler sevinç yaşlarıyla dolacak.. Kandiliniz mübarek, dualarınız kabul olsun.

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