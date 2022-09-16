Reform Hareketi Sonrasında Katolik Kilisesi'nin Siyasi ve Askeri Gücü

Tarih boyunca kilisenin, özellikle Müslüman dünya üzerine gönderilen Haçlı ordularını toplama gibi bir özelliği de bulunmaktaydı. Peki, Reform sonrası Katolik Kilisesi’nin askeri gücü nasıl etkilenmiştir? İşte, tüm detaylar…

Reform Sonrası Katolik Kilisesi’nin Genel Durumu

Martin Luther’in öncülüğünü yaptığı Reform hareketi kiliseye ve din adamlarına duyulan güveni derinden sarsmıştır. Avrupa’da merkez birliğinin bozulmasının ardından Protestanlık, Anglikanizm ve Kalvinizm gibi üç yeni mezhep ortaya çıkmış ve bu durum da Katolik Kilisesi’nin Avrupa’ya hâkim olan varlığını ortadan kaldırmıştır.

Kâğıt ve matbaanın da etkisiyle İncil birçok ulusal dile çevrilmiş ve basılmıştır. Halkın kolaylıkla ulaşabileceği bir konuma gelen İncil geniş kitlelerce okunmuş ve bu durum da kilise ile din adamlarına duyulan koşulsuz güvenin ortadan kalkmasına sebep olmuştur.

Reform öncesi, eğitim ve öğretimde söz sahibi olan kilise; bu hareketle birlikte bu özelliğini kaybetmiştir. Kilisenin elinden alınan bu faaliyetler merkezi devletler tarafından daha laik bir çerçeveye oturtulmuştur.