Rönesans ve Reform'un Osmanlı Devleti'ne Etkileri

Kilise ve ruhban sınıfında ortaya çıkan bozulma ve yozlaşmalara bir tepki olarak doğan Reform hareketleri ise Avrupa’daki mezhep birliğini ortadan kaldırmış ve kilisenin otoritesini sarsmıştır. Almanya’da ortaya çıkan ve kısa sürede tüm Avrupa’yı etkisi altına alan Reform hareketi Osmanlı’yı nasıl etkilemiştir? Reform’un ve Rönesans’ın Osmanlı’ya etkileri nelerdir sorusuna cevap aradığımız içeriğimizi sizler için hazırladık. İşte, tüm detaylar…

Rönesans’ın Osmanlı’ya Etkileri

İlk olarak 15. yüzyılda İtalya’da ortaya çıkan Rönesans hareketi; Antik Yunan ve Roma’ya duyulan merakın da etkisiyle sanat, bilim, edebiyat ve mimari alanında bir dizi gelişmenin yaşandığı dönem olarak dikkat çekmektedir. Özellikle Coğrafi Keşifler ile elde edilen zenginliğin yaratmış olduğu refahın bir sonucu olarak düşünülen Rönesans, modern Avrupa’nın temelinin atıldığı bir dönemdir.

Rönesans hareketleri; Fatih Sultan Mehmed’in İstanbul’u fethetmesinden kısa bir süre sonra başlamıştır. İstanbul’un fethedilmesi ve Bizans İmparatorluğu’nun yıkılmasının ardından İstanbul’dan kaçan Bizanslı bilim insanı ve sanatçıların da Avrupa’da Rönesans hareketinin başlamasında önemli bir etkisi olduğu bilinmektedir.

Osmanlı Devleti; Rönesans ile ortaya çıkan gelişmeleri takip etmekte geç kalmıştır. Osmanlı’nın ayak uyduramadığı bu gelişmeler kısa bir süre içinde Osmanlı Devleti ile batı dünyası arasındaki kültürel ve bilimsel farkın açılmasına sebep olmuş ve Osmanlılar Avrupa karşısında geri kalmaya başlamışlardır.