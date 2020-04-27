Reflüye sebep olan gıdalar

27 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Reflü; daha çok asitli ve baharatlı gıdaların tüketilmesi ile artar. O nedenle kişi kendine zarar verecek bu gıdaları artık öğrenmeli ve ona göre tüketiminden vazgeçmelidirler. Her gıda kişilerde aynı etkiyi yaratmaz. Gıdaların yan etkileri yanında onların nasıl tüketildiği, ne kadar yendiği ve ne sıklıkla tüketildiği de önem taşımaktadır.
Ancak belli bazı gıdalar her açıdan dikkat edilerek tüketilmelidir.
Domates: Domates oldukça faydalı bir gıda olmasının yanında içerdiği asit ile reflü için oldukça rahatsız edici ve tetikleyicidir. Özellikle aç karnına tüketilmesi daha fazla etkiler. Ancak pişirilmesi bu etkiyi yaratmaz.
Narenciye: Greyfurt, portakal, limon ve ekşi mandalina reflüyü tetikleyen meyvelerdir. Aşırı asitli olmaları özellikle göğüste yanma yapması açısından etkilidirler. Yine aç karnına tüketmemek ve az tüketmek gereklidir.
Nane; Mide rahatlattığı düşüncesi ile tüketilen nane aslında tam bir reflü tetikleyici gıdadır. Özellikle; mide kapağının içeri kaçmasında çok fazla etken olur ve yemeklerden sonra asla tüketilmemelidir.
Baharatlar:Yeşilbiber, acı kırmızıbiberler ve karabiber içeren bu gıdalar reflüyü fazla tetkileyicidir.Baharatın fazla tüketilmesi reflüsü olmayan kişilerde alkali örtüye zarar vermektedirler. Yanma mide ve göğüste ortaya çıkar.
Kafein: Çay, kahve, tatlı gazlı içecekler, buzlu çaygibi içecekler reflü için çok fazla tetkleyici olmaktadırlar. Çok fazla tüketilmemelidirler.
Fıstık, eski kaşar, yağlı pirzola: Yağlı olan bu gıdalar midenin boşalmasını geciktirici etkiye sahiptirler. Bu nedenle basınç artması olacak ve yemek borusuna kaçması fazlalaşacaktır. Özellikle akşam yemeklerinde yağlı gıda tüketilmemelidir.
Çikolata: Özellikle aç karnına tüketilmesi mide kapağını gevşetmesine ve yemek borusuna kaçmasına neden olur. Bol kafein içeriği nedeni ile reflü için oldukça zarar vericidir.
Alkol: Fermante edilmiş; viski, şarap, konyak ve bira gibi alkol içeren içecekler yağlı yemeklerle tüketildiğinde mide kapak düzeneğinin basıncının düşmesine neden olarak reflüyü tetiklemektedirler.
Gazlı içecekler: Özellikle yemeklerle beraber gazlı içecek tüketilmesi midenin iç basıncının artmasına ve içerdiği gaz ile bu basıncın aşırı dolaşmasına neden olmaktadır. O nedenle tüketilmesi reflüyü tetkileyici özellik taşır. Yemek borusuna kaçışa neden olmaktadır.
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