"SESİNİ ÇIKARAN BİR KADIN OLARAK ANILIYORUM"

ABD'li oyuncu, "Bir kadın için kullanıldığında 'Cadaloz' kelimesinin tanımı teknik olarak 'Yaman huyu ve konuşması olan kadın' demek. Bugünlerde ben bunu 'Aklındakini açıkça söyleyen ve kendisini hafife alan sisteme karşı sesini çıkaran bir kadın' olarak anlıyorum. Bu yüzden 'Teşekkür ederim. Ben bir cadalozum' demek istiyorum" ifadelerini kullandı.