Reçetesiz antibiyotik uyarısı!

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, 18 Kasım Dünya Antibiyotik Farkındalık Haftası sebebiyle açıklamalarda bulundu.
"ANTİBİYOTİK DİRENCİ EN BÜYÜK TEHDİT"
Antibiyotik direncinin, günümüzde küresel sağlık, gıda güvenliği ve kalkınmaya yönelik en büyük tehditlerden biri olduğunu anlatan Prof. Dr. Bilge, "Bu direncin herhangi bir ülkede, herhangi bir yaştaki herkesi etkileyebileceğini belirten Bilge, "Antibiyotiklerin insan ve hayvanlarda yanlış kullanımı, antibiyotik direnci sürecini hızlandırmaktadır. Dünyada zatürree, tüberküloz, gonore ve salmonelloz gibi artan sayıda enfeksiyonların tedavisi onları tedavi etmek için kullanılan antibiyotiklere direnç geliştikçe daha zor hale geliyor. Antibiyotik direnci daha uzun hastane yatışlarına, daha yüksek tıbbi maliyetlere ve artan ölümlere yol açar. Antibiyotik direnci, antibiyotiklerin yanlış ve aşırı kullanımı ve zayıf enfeksiyon önleme tedbirleri ve yetersiz kontrol ile hızlanır. Direnişin etkisini azaltmak ve yayılmasını sınırlamak için toplumun her düzeyinde adımlar atılmalıdır" dedi.
ANTİBİYOTİK DOKTOR TARAFINDAN YAZILDIĞINDA KULLANILMALI
Prof. Dr. Bilge, "Antibiyotiklerin uygunsuz kullanımı ve buna bağlı oluşan antibiyotik direnci tıbbi uygulamaları tehdit etmektedir. Özellikle organ nakili olanlar, diyaliz tedavisi alan böbrek hastaları ve kanser hastaları, hem hastalıkları hem de tedavi süreçleri boyunca enfeksiyonlara açıktırlar ve antibiyotik direnci tedavilerini zorlaştıracağı gibi, komplikasyon ve ölüm oranlarını da artırabilmektedir. Antibiyotik direncinin yayılmasını önlemek ve kontrol etmek için şunlar yapılabilir: antibiyotikleri yalnızca doktorunuz tarafından reçete edildiğinde kullanın, doktorunuz ihtiyacınız olmadığını söylerse asla antibiyotik talep etmeyin, doktorunuza güvenin, antibiyotik kullanırken daima tavsiyelere uyun, kalan antibiyotikleri asla paylaşmayın, hiç kimseye tavsiye etmeyin, düzenli olarak el yıkayarak, yiyecekleri hijyenik bir şekilde hazırlayarak, hasta insanlarla yakın temastan kaçınarak, güvenli cinsellik yaşayarak ve güncel aşılarını yaptırarak enfeksiyonları önleyin. Unutmayalım ki antibiyotikler; ateş düşürmez, ağrı dindirmez, virüslere bağlı enfeksiyonları tedavi edemez. Yaygın ve yanlış kullanıldığında ise hızla direnç gelişen antibiyotik, esas etki beklediğimiz bakterilerin neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde de etkisiz hale gelir. Hekim reçete etmedikçe antibiyotik kullanılmamalıdır. Hastaların, daha önceki bir hastalığında kullandığı antibiyotiğin, tekrar benzer hastalığa yakalansa bile hekime danışmadan kullanmaması gerektiği konusunda bilinçli olması gerekmektedir. Özellikle grip ya da nezle gibi virüslere bağlı solunum yolu enfeksiyonlarında antibiyotiklerin tedavide yeri olmadığını unutulmamalıdır" dedi.
REÇETESİZ ALINMIŞ ANTİBİYOTİKLERİ KULLANMAYIN
Bilge, hekim önerisi sonrası reçeteyle alınan, enfeksiyonu en etkili biçimde tedavi etmek ve direncin ortaya çıkma riskini azaltmak için antibiyotiklerin doğru dozda, doğru şekilde ve reçeteye uygun zaman aralıklarında alınarak uygun biçimde kullanılması gerektiğini anlattı.
Bilge, "Hasta kendisini iyi hissetse bile tedaviyi hekimin belirttiği süreden önce sonlandırmamalıdır. Aksi takdirde faydadan çok zarar getirecektir. Artmış veya reçetesiz alınmış antibiyotikler yerine her zaman tıbbi reçeteli antibiyotikler kullanılmalıdır" uyarısında bulundu.
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