İHA

Başrolünü Şahan Gökbakar’ın oynadığı 'Recep İvedik' film serisinin sevilen karakteri Nurullah Çelebi, Uşak’ta depremzede çocuklar için “Gülümseten Yüzler” gösterisinde sahne aldı. Burada çocuklarla eğlenceli vakit geçiren Çelebi, ayrıca çocukların sorularını da yanıtladı. Bir çocuğun “Recep İvedik 8 ne zaman çıkacak?” sorusunu cevaplayan ünlü oyuncu, “2 yıl sonra” cevabını verdi. Gösteri sonrasında Nurullah Çelebi konuyla ilgili, “Halk istediği zaman 8,9,10,11, 12’yi de çekeriz. Sağlığımız da olacak ama orada en önemlisi Şahan yazacak, sonra çekecek. Şahan isterse 8, 9, 10, 11 hepsi gelir” ifadelerini kullandı.

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