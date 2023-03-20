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'Recep İvedik'in Nurullah'ı 'Recep İvedik 8' için tarih verdi

'Recep İvedik' filminin sevilen karakteri Nurullah'ı canlandıran Nurullah Çelebi, Uşak'ta depremzede çocuklar için katıldığı bir gösteride 'Recep İvedik 8' için tarih verdi

Giriş: 20.03.2023 - 11:15 | Güncelleme: ABONE OL
'Recep İvedik'in Nurullah'ı 'Recep İvedik 8' için tarih verdi
İHA

Başrolünü Şahan Gökbakar’ın oynadığı 'Recep İvedik' film serisinin sevilen karakteri Nurullah Çelebi, Uşak’ta depremzede çocuklar için “Gülümseten Yüzler” gösterisinde sahne aldı. Burada çocuklarla eğlenceli vakit geçiren Çelebi, ayrıca çocukların sorularını da yanıtladı. Bir çocuğun “Recep İvedik 8 ne zaman çıkacak?” sorusunu cevaplayan ünlü oyuncu, “2 yıl sonra” cevabını verdi. Gösteri sonrasında Nurullah Çelebi konuyla ilgili, “Halk istediği zaman 8,9,10,11, 12’yi de çekeriz. Sağlığımız da olacak ama orada en önemlisi Şahan yazacak, sonra çekecek. Şahan isterse 8, 9, 10, 11 hepsi gelir” ifadelerini kullandı.

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