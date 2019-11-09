Recep İvedik 6 oyuncuları kimler? Recep İvedik 6 filmi konusu ne? soruları film hakkında ayrıntılı bilgi edinmek isteyen izleyiciler tarafından soruluyor. Recep İvedik 6 filmi dün vizyona girerek beyaz perdede izleyici ile buluştu. İlk filmi 2008 yılında vizyona giren Recep İvedik serisinin 6. filminin çekimleri Bursa'nın Karacabey ilçesindeki longoz ormanında yapıldı. Recep İvedik 6 filminden detaylar haberimizde.

RECEP İVEDİK 6 OYUNCULARI

Yönetmenliğini Togan Gökbakar'ın yaptığı Recep İvedik 6 filminin oyuncu kadrosunda Şahan Gökbakar (Recep İvedik),Nurullah Çelebi (Nurullah),Somer Karvan (Tur Rehberi),Furkan Bayraktar (Fazil) ve Mustafa Dok (Tefo) yer alıyor.

RECEP İVEDİK 6 FİLMİNİN KONUSU

Halk kahramanımız Recep İvedik evinde televizyon izlerken, kapıya gelen postacının teslim ettiği davetiyeyi görünce çok heyecanlanır. Konya'da kuru fasulye festivaline davet edilen Recep, vakit kaybetmeden en yakın arkadaşı Nurullah'ı da yanına alıp yola çıkmak ister. Ancak henüz gezi başlamadan talihsizlikler başlar ve seyahat acentesinin hatası sonucu Recep ve Nurullah kendilerini Konya yerine Kenya’da bulurlar. Kenya’ya vardıktan sonra tek amaçları Türkiye’ye geri dönmek olan iki kafadar için artık heyecan dolu bir macera başlamıştır. Afrika’nın uçsuz bucaksız vahşi bozkırlarında Recep ve Nurullah, ne olduğunu anlayamadan iki düşman yerli kabilenin arasında kalırlar. Bu alışık olmadığı vahşi dünyada karşılaştığı tüm zorluklara karşı kendine has yöntemleriyle mücadele eden Recep’in başına yine birbirinden ilginç ve komik olaylar gelecektir. Şahan Gökbakar'ın yarattığı rekortmen Recep İvedik serisinin yeni filmi, izleyicilerine her zamanki gibi bol kahkaha ve eğlenceli vakit geçirme garantisi veriyor.