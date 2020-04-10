Recep İvedik serisinin 6. filmi dünyanın en ünlü dizi ve film platformu Netflix'te yayınlanacak. Peki Recep İvedik 6 Netflix'e geldi mi? Recep İvedik 6 nasıl izlenir?

RECEP İVEDİK 6 NETFLİX'E GELDİ Mİ?

Recep İvedik 6, bugün (10 Nisan 2020) Netflix'te kullanıcıların erişimine açılacak.

RECEP İVEDİK 6 NETFLİX'TE NASIL İZLENİR?

Recep İvedik 6'nın Netflix'te izlenebilmesi için Netflix uygulamasına üye olunması gerekiyor. İlk bir ay ücretsiz deneyim sunan Netflix'te birçok üyelik seçeneği sunuluyor. Hesap oluşturmak için e-posta adresi ile giriş yapılıyor.

RECEP İVEDİK 6 FİLMİNİN KONUSU

Komedi türünün usta ismi Şahan Gökbakar, izleyicileri gülmekten kırıp geçirecek yeni serisi Recep İvedik 6’ya ilişkin en son gelişmeleri ve bu yıla damgasını vuracak sinema projesi hakkında önemli tüyoları paylaşarak Afrika savanalarında çekiminin gerçekleştirileceğini ve bir sonraki serisinin de Afrika yahut Uzakdoğu'da geçeceğini ifade etti.

Diğer taraftan seyircisinin dört gözle beklediği Recep İvedik 6 isimli sinema projesinin afişi yayınlanarak, ''Recep'in Yeni Macerası'' şeklinde bir yazı paylaşılırken, afişte beyaz perde filminin başrol koltuğunda oturan efsaneleşmiş karakter Recep İvedik'in gömleğinin bir gorilin elinde bulunması ve havada arıza yapmış olan bir uçağın irtifasını kaybetmiş olduğunu yansıtan fotoğraf yayınlandı.

RECEP İVEDİK 6 FİLMİNİN OYUNCULARI

Şahan Gökbakar - Recep İvedik

Nurullah Çelebi - Nurullah

Somer Karvan - Tur Rehberi

Furkan Bayraktar - Fazil

Mustafa Dok - Tefo