Recep İvedik 6 fragmanı Şahan Gökbakar'ın resmi Youtube kanalından yayınlandı. Sinema salonları ile yaşanan problemlerin ardından ertelenen Recep İvedik 6'nın vizyon tarihi de belli oldu.

Recep İvedik 6, Togan Gökbakar'ın yönettiği ve senaryosunu Şahan Gökbakar ile birlikte yazdığı Türk komedi filmi. Recep İvedik film serisinin altıncı filmidir. Filmin başrollerinde Şahan Gökbakar, yer almaktadır. Kasım 2019'da vizyona girecek olan filmin yapımcılığını Çamaşırhane Film yapmaktadır.

Peki Recep İvedik 6 ne zaman vizyona girecek? İşte Recep İvedik 6 fragmanı...

RECEP İVEDİK 6 FRAGMANI

RECEP İVEDİK 6 NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Serinin 6. filmi olarak karşımıza çıkacak ve CJ Entertainment Turkey’in üstleneceği Recep İvedik 6 filmi, 8 Kasım 2019’da seyirciler ile buluşacak.

RECEP İVEDİK 6 KONUSU

Komedi türünün usta ismi Şahan Gökbakar, izleyicileri gülmekten kırıp geçirecek yeni serisi Recep İvedik 6’ya ilişkin en son gelişmeleri ve bu yıla damgasını vuracak sinema projesi hakkında önemli tüyoları paylaşarak Afrika savanalarında çekiminin gerçekleştirileceğini ve bir sonraki serisinin de Afrika yahut Uzakdoğu'da geçeceğini ifade etti.

Diğer taraftan seyircisinin dört gözle beklediği Recep İvedik 6 isimli sinema projesinin afişi yayınlanarak, ''Recep'in Yeni Macerası'' şeklinde bir yazı paylaşılırken, afişte beyaz perde filminin başrol koltuğunda oturan efsaneleşmiş karakter Recep İvedik'in gömleğinin bir gorilin elinde bulunması ve havada arıza yapmış olan bir uçağın irtifasını kaybetmiş olduğunu yansıtan fotoğraf yayınlandı.

RECEP İVEDİK 6 OYUNCULARI