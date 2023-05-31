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İsimlerin anlamı, çeşitli birçok nedenden dolayı araştırılabilir. Anne baba adayları çocukları için bir isim arayışında olabileceği, günlük hayatta duyduğunuz bir adın anlamını da merak edip araştırabilirsiniz. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Burada bilmeniz gereken birkaç nokta vardır. Her ismin farklı anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Recep isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

RECEP ADININ ANLAMI NEDİR?

Recep ismi de tıpkı diğer adlar gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Recep adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Recep isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, detaylı bilgi sahibi olmak için içeriğimize bakabilirsiniz.

RECEP İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Recep ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şöyledir;

Arabi ayların yedincisi ve kutsal sayılan üç aylardan birincisi. Heybetli. Değerli, şerefli.

RECEP ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Recep ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Recep adını koymak caizdir.

RECEP İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Recep ismini kullanan 190.106 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Recep ismini kullanan 34.323 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Recep ismini kullanan 9.775 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Recep ismini kullanan 7.579 kişi bulunmaktadır.

RECEP ADININ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ

Recep adındakiler iç dünyalarında yaşadıkları yoğun duyguları dışarıya yansıtırlar. Olayları derinlemesine inceler ve düşünürler. İş ahlakları oldukça yüksektir. Bitip tükenmek bilmeyen bir enerji ile çalışırlar. Ancak iş ve özel hayatları arasındaki dengeyi ayarlamakta zorluk yaşayabilirler.

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner