        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kocaelispor Recep Durul: Galatasaray özelinde bir şey söylemedim! - Kocaelispor Haberleri

        Recep Durul: Galatasaray özelinde bir şey söylemedim!

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor Başkanı Recep Durul, HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu ve sözlerinin Galatasaray özelinde olmadığını, Türk futbolunun durumunu izah ettiğini dile getirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.11.2025 - 15:48 Güncelleme: 10.11.2025 - 15:48
        "G.Saray özelinde bir şey söylemedim!"
        Kocaelispor Başkanı Recep Durul, Bakış Açısı programında Ata Selçuk'a özel açıklamalarda bulundu.

        "BİZİM İÇİN ÖNEMLİ BİR HAFTAYDI"

        Bizim için önemli bir haftaydı. Lige iyi başladık ve iyi bir kadro kurduk. Genç, dinamik ve koşan bir kadro oluşturduk. İlk başlarda Süper Lig maçlarında iyi futbol oynamamıza rağmen bir takım talihsizlikler yaşadık. Galatasaray maçıyla birlikte dördüncü galibiyetimizi aldık. Öncellikle yüksek düzeyli bir maçtı. Galatasaray, Avrupa'da bizi başarılı bir şekilde temsil eden takım. Ajax'tan daha iyi bir takım olduğumuzu ve maçı kazanacağımızı söylemiştik.

        "DOĞRU YAPILANMA İLE LİGE BAŞLADIK"

        Selçuk İnan'ı takımın başına getirmeden önce, biz nasıl bir hoca kriteri aradığımızı kendi içimizde oluşturduk. Uluslararası tecrübesi olan, saygılı olan, yabancı dili olan ve Türk futbol ailesinin duygu dinamiklerini iyi bilen, milli takımda oynamış, Avrupa'da da ilişki ağı güçlü olan Selçuk İnan'ı seçtik. 7 hafta sabretmemizin sebebi, bilinçli bir sabır ve inanç oluştu. Vizyon sahibi bir hoca seçimi yaptık. Doğru yapılanma ile lige başladık.

        "G.SARAY ÖZELİNDE BİR ŞEY SÖYLEMEDİM"

        Türk futbolu için yapmamız gereken katkıları daha önce anlatmıştım. Bu çalkantılı dönemde adaletin herkese gerekli olduğunu söyledim. Takım ismi vermedim "takımlar" diye bir kelime kullandım. Bazı takımlar kayrıldı, bazıları kayrılmadı anlamında söyledim. Galatasaray özelinde bir şey söylemedim. Dün maç sonrası daha önce söylediklerimden bir kısmını söyledim. Hiçbir kulübü hedef almadım Türk futbolunun durumunu izah ettim.

